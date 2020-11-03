Son dakika haberi: İstanbul'da koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Son dakika haberi: İstanbul'da koronavirüs denetimleri
03.11.2020 17:18
Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL'un çeşitli ilçelerinde polis ekiplerince koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler ile çok sayıda taksi, toplu taşıma aracı ve işyeri denetlendi.
İSTANBUL'un çeşitli ilçelerinde polis ekiplerince koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler ile çok sayıda taksi, toplu taşıma aracı ve işyeri denetlendi. Denetimlerde tedbirlere uymayanlara yaklaşık 85 bin lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler ile araç, taksi, toplu ulaşım ve iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Dün 3 ilçede yapılan denetimlerde çok sayıda kişi ve işletmeye ceza kesildi. Esenyurt'ta yapılan denetimlerde kontrol edilen 42 taksiden 3'ü trafikten men edildi, 11 taksi şoförüne cezai işlem uygulandı. Yasa dışı faaliyet gösteren 3 taksi durağı zabıta ekiplerince yıkılırken, bir taksi durağı ise mühürlendi. Çok sayıda yolcu minibüsü de denetlenirken, ayakta yolcu taşıyan 13 minibüs şoförüne ceza kesildi. Kalabalık olduğu tespit edilen kağıt ve taş oyunu oynatılan bir iş yerinde de 14 kişiye ve iş yeri sahibine toplam 15 bin 750 lira cezai işlem uygulandı. Çekmeköy ilçesinde yapılan denetimlerde ise Sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda kontrol edilen 151 kişiden, 8'ine toplam 23.1601 lira idari para cezası uygulandı. Bahçelievler'de de kontrol edilen 43 kişiye toplam 45 bin 340 lira cezai işlem uygulandı.
- İstanbul
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