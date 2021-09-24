Son dakika: İtalya'da gözaltına alınan Puigdemont'la ilgili kararın haftaya kalabileceği belirtildi - Son Dakika

İtalya'nın Sardunya Adası'nda gözaltına alınan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili ve eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'la ilgili adli kararın gelecek haftaya kalabileceği belirtildi.

İspanya devlet televizyonu RTVE'ye konuşan Puigdemont'un avukatı Gonzalo Boye, Katalan siyasetçinin İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından çıkarılan arama ve tutuklama emrinden dolayı Sardunya Adası'ndaki Alghero kenti havaalanındaki sınır polisince gözaltına alındığını belirtti.

İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından çıkarılan arama ve tutuklama emrinin Avrupa Birliği Genel Mahkemesince askıya alındığını ve Puigdemont'un gözaltına alınmasının yasa dışı olduğunu savunan Boye, müvekkilinin "er ya da geç serbest kalacağına inancının tam olduğunu, süreci çok rahat bir şekilde takip ettiklerini" söyledi.

Prosedür olarak en uzun gözaltının 72 saat olduğunu, halen polis merkezinde tutulan Puigdemont'un mahkemeye çıkarılmasının 27 Eylül Pazartesi'ne sarkabileceğini aktaran Boye, riskli bir durumun ortaya çıkması halinde ihtiyati koruma önlemi talebinde bulunacaklarını ifade etti.

Diğer yandan Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan sonra 30 Ekim 2017'de İspanyol yargısından kaçan ve 1425 gündür İspanya'ya giriş yapmayan Puigdemont'un geçen hafta gittiği Fransa'ya normal bir şekilde giriş yapıp İtalya'da gözaltına alınması kararı ise belirsizliğini koruyor.

İspanyol basını, Puigdemont'un durumuyla ilgili bir "yargı karmaşası" yaşandığını vurgulayarak AP'nin kararıyla geçen mayıs ayında dokunulmazlığı askıya alınan Katalan siyasetçinin bu hakkı geri almak için Avrupa Adalet Divanı'na yaptığı başvurunun hala sonuçlanmadığını hatırlattı.

Avrupa Adalet Divanı, Puigdemont'un dokunulmazlığına ilişkin yaptığı ihtiyati tedbirleri reddetmesine rağmen muhtemel bir tutuklanma durumunda ihtiyati tedbirler için yeni bir talep getirebileceği yönünde görüş açıklamıştı.

Puigdemont'un iadesini isteyen İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalan siyasetçiyi, Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak"la suçluyor.