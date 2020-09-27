Son dakika! İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada sokakta bulunan çocuk pompalı tüfekle yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde akrabalar arasında sokakta çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde aynı sülaleye mensup kişiler arasında kavga çıktı.

Gruptakilerden birinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu saçmalar, sokakta bulunan 7 yaşındaki Ö.A'ya isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çocuk, yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ö.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgada darp sonucu yaralanan şüpheli N.K. ile kuzeni M.A.K. de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.