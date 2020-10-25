Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bir kişi, gölette ölü bulundu.
İddiaya göre, balık tutmak amacıyla Ankara'dan Akpınar ilçesindeki Karaova göletine gelen arkadaş grubu, akşam gölet kenarında piknik yaptıktan sonra uyudu.
Sabah balık tutmak için uyandıklarında arkadaşları Bora Yoldemir'i (43) cansız şekilde suyun içinde gören arkadaşları, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri Yoldemir'in hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor.
- Kaynak: AA
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