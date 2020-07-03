Son Dakika: Koronvirüs nakliye ve lojistik sektörünü de dünya çapında etkiledi - Son Dakika

Son Dakika: Koronvirüs nakliye ve lojistik sektörünü de dünya çapında etkiledi

Son dakika haberlerine göre Koronvirüs pandemisi dünya genelinde sınır kapılarının kapanmasıyla da ulaştırma ve lojistik endüstrisini etkiledi.

Koronvirüs pandemisi dünya genelinde sınır kapılarının kapanmasıyla da ulaştırma ve lojistik endüstrisini etkiledi. Covid-19'un lojistik sektöründe brüt katma değerine yüzde 6,1'lik oranda azalmayla etki ettiği belirtildi.

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Medya takip kurumu Ajans Press, nakliye, lojistik, ulaşım ve havacılık keywordleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl nakliye ile alakalı basına 4 bin 407 haber yansıdığı tespit edilirken, lojistik ile alakalı 16 bin 172 ulaşım ile alakalı 48 bin 363, havacılık ile ise 11 bin 269 haber çıktığı kaydedildi. Özellikle covid-19 ile birlikte seyahat yasaklarının başlamasının havacılık ve kara yolu taşımacılığa etki ettiği görüldü.

Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, koronavirüsün ulaştırma ve lojistik endüstrisini de etkilediği görüldü. Covid-19'un lojistik sektöründe brüt katma değerine yüzde 6,1'lik oranda azalmayla etki ettiği görüldü. Bu bazı ülkelerde 0,9 düşüş ile görülürken, bir dönem salgının merkez üssü olan İtalya'da yüzde 18,1 düşüş yaşandığı saptandı. Küresel sevkiyatın ise 2019 yılına oranla 2020 yılında yüzde 7,5 oranında küçülmesi bekleniyor. Diğer bir etkilenen sektör ise havacılık olurken hava taşımacılığının hacminin küresel olarak yüzde 19 azaldığı belirlendi.


Koronavirüs, Ajans, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Koronvirüs nakliye ve lojistik sektörünü de dünya çapında etkiledi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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