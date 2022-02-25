Son dakika: Kulu'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika: Kulu'da bir kişi evinde ölü bulundu

25.02.2022 15:53
Son dakika: Kulu'da bir kişi evinde ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Konya'nın Kulu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Bir ay önce İsveç'ten memleketine izine gelen İbrahim Erdoğan'ın(48) annesi oğluna ulaşamayınca yakınlarından yardım istedi.

Yeni Mahalle Yaşar Doğu Caddesi'nde bulunan iki katlı müstakil evine gelen kişinin yakınları, içeriden ses gelmeyince merdiven yardımıyla pencereden içeri girdi.

Erdoğan'ın cenazesini gören kişiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erdoğan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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İbrahim Erdoğan, Polis, İsveç, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kulu'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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