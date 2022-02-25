Son dakika: Kulu'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Bir ay önce İsveç'ten memleketine izine gelen İbrahim Erdoğan'ın(48) annesi oğluna ulaşamayınca yakınlarından yardım istedi.
Yeni Mahalle Yaşar Doğu Caddesi'nde bulunan iki katlı müstakil evine gelen kişinin yakınları, içeriden ses gelmeyince merdiven yardımıyla pencereden içeri girdi.
Erdoğan'ın cenazesini gören kişiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Erdoğan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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