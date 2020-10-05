(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine... - Son Dakika

(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...

ANA Okulları ve ilkokullar için çalan ders zili, bu hafta da meslek liseleri için çaldı.

(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine..., System.String[]

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/-Murat SOLAK/ - ANA Okulları ve ilkokullar için çalan ders zili, bu hafta da meslek liseleri için çaldı. Uygulamalı eğitim yapacak olan 10, 11 ve 12'nci sınıflar ders başı yaparken, henüz alan dersi seçmeyen 9'uncu sınıf öğrencileri ise evlerine geri gönderildi. Uygulamalı eğitim yapacak olan 10, 11 ve 12'nci sınıflar ders başı yaparken, henüz alan dersi seçmeyen 9'uncu sınıf öğrencileri ise evlerine  gönderildi.

MASKE DAĞITILDI, KURALLAR HATIRLATILDI

Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapatılan okullarda normalleşme süreci kapsamında ana okulu ve ilkokullar için yüz yüze eğitimde ders zili çalmıştı. Sırada hangi kademenin olacağı merak edilirken meslek liselerine öncelik verildi. Uygulamalı derslerin ağırlıklı olması nedeniyle meslek liselerinde yüz yüze eğitime geçildi. Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de öğrenciler erken saatlerde okul bahçesinde hazır bulundu. Okul girişinde bekleyen öğretmenler, maskesiz öğrencilere maske verdi. Kurallara uyulması konusunda hatırlatmalar yapıldı.

"HABERİMİZ YOKTU"

Henüz uygulamalı eğitime geçmeyen 9'uncu sınıflar ise evlerine geri gönderildi. Okulunun açıldığını düşünerek gelen 9'uncu sınıf öğrencisi Yusuf Samet Kaçmaz, " Bir geldim okul yokmuş. Biz 9'lara yokmuş. Bilmiyorduk. Şimdi 10, 11 ve 12'nci sınıflara var. Benim haftaya pazartesi başlıyormuş. Takip edemedim" dedi. Yine ders başı yapamayan 9'uncu sınıf öğrencisi Fatih Akbulut ise, "Geri dönüyoruz. 9'uncu sınıflara bu hafta açılmıyormuş. Bilmiyordum ben de takip edemedim. Okul sitesine de bakmadım yazıyormuş orada aslında" diye konuştu.

"TEDBİRİMİZİ ALDIK, UYGULAMALI DERSLER İÇİN İYİ OLDU"Heyecanlı olduklarını söyleyen öğrenciler, erken saatlerde okul bahçesinde hazır bulundu. Okula koşarak giren 11'inci sınıf öğrencisi Onur Emirhan Gök, "Korku yok ama sanki okula ilk kez geliyormuşum gibi bir heyecan var bende. Bölüme geleceğim diye çok heyecanlıyım. İnşallah kazasız belasız geçer. Okulu çok özledim. Biraz ayrı kaldık arkadaşlarla ama çok özledim. Kovid endişesi yok tedbirimizi aldık. Olursa olur, olmazsa olmaz artık yapacak bir şey yok" dedi. Metehan Ali ise, "Bir panik yok. Virüsü kapacaksak kapacağız. Ben önlemimi aldım. Umarım arkadaşlarım da almıştır. Okullar da almış. Eğitimimi almaya geldim. Uygulamalı derslerimiz olacak. O yüzden okulların açılması iyi oldu" şeklinde konuştu.

Malltepe'de bulunan Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, okul girişinde tek tek ateşleri ölçülerek içeri alındı. Sosyal mesafeli olarak okunan İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler okula girdi. Okul kapısının önünde çocuklarını bekleyen öğrenci velileri ise okul yetkililerinin uyarılarıyla sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde oradan ayrıldı. Bir öğrenci velisi, "Öğrencilerden çok biz heyecanlıyız. Çok büyük bir belirsizlik var. Bu hem öğrencileri hem de bizi bayağı bir geriyor. Hayırlısı olsun." dedi.


(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...
(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...
(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...
(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...
(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...
(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...
(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...
(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...
(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...
(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...
(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...
(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...
(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...
(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...
(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...
(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...
(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...
(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...
(Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine...

Koronavirüs, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Ek fotoğraf ve bilgilerle) Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı; 9. sınıflar evlerine... - Son Dakika

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