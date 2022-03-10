Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Şehit polisler Abdullah Yasir Binici ile Cemal Bozkurt için tören düzenlendi (2) - Son Dakika

Şanlıurfa'da dün silahla ateş açılması sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt'un cenazeleri, İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundan meslektaşları tarafından alınarak Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, törendeki konuşmasında, derin üzüntü yaşadıklarını belirterek, vatan uğruna kendilerini feda eden kahramanları unutmayacaklarını söyledi.

Şehitliğin önemine değinen Erin, kutsal değerlerin etrafında kenetlenilmesi gerektiğini ifade etti.

Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi, şehitlerin cenazelerinin taşınması sırasında aile fertleri ve mesai arkadaşları duygulandı.

Tören sonrası şehitlerden Binici'nin (31) cenazesi GAP Havalimanı'ndaki uçakla İstanbul'a, Bozkurt'un (32) naaşı da kara yoluyla Gaziantep'in Karkamış ilçesine uğurlandı.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehitlerin bazı yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Şehitlerin evli ve birer çocuk babası oldukları öğrenildi.

Merkez Haliliye ilçesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açılmış, yaralanan iki polis kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu.