Son Dakika: Silivri'de yakılan mangal yangına neden oldu
Son dakika güncel haberine göre SİLİVRİ'de çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü.
SİLİVRİ'de çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda çıktı. Alınan bilgiye göre, hafta sonu piknik yapmaya gelen vatandaşlar, yasak olmasına rağmen alanda piknik yaptı. Piknikte yakılan mangalın ateşi otluk alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü. Ayrıca piknikçilerin çöplerinin gelişi güzel attığı görüldü. Bir başka yangın ise, Mimarsinan Mahallesinde bulunan özel bir sitede yaşandı. Site içerisinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İBB Silivri İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otluk alanda çıkan yangını kısa sürede müdahale ederek, yakında bulunan evlere sıçramadan söndürdü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 19:16 Kaynak: DHA
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