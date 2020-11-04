Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Cueva, Malatya'da olmaktan mutlu - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Cueva, Malatya'da olmaktan mutlu

04.11.2020 17:56
Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Cueva, Malatya'da olmaktan mutlu, System.String[]

Sezon başında Brezilya Serie A ekibi Santos'tan Yeni Malatyaspor'a transfer olan Christian Cueva, Malatya'da şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Sezon başında Brezilya Serie A ekibi Santos'tan Yeni Malatyaspor'a transfer olan Christian Cueva, Malatya'da şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Cueva, Yeni Malatyaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğu ifade ederek sezon sonu şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Değişik bir şehir ve kültüre geldiğini ifade eden Cueva, takım olarak adaptasyon sürecini tamamladıklarını ancak daha alışmaları gereken çok şeyin olduğunu da ifade etti.

Yeni Malatyaspor'a gelmeden önce Maradona'nın kendisini başka bir takıma çağırması ile ilgili de konuşan Christian Cueva, "Elbette ki bütün oyuncuların hayali bir futbol devinin sahip olduğu takımda oynamak ama ben Yeni Malatyaspor ile o aramadan önce görüşmüştüm. Kafamda Malatyaspor vardı, ailece buraya gelmeye şartlandık. Burayı seçtik çünkü bir Avrupa macerası bizim için başlayacaktı. Türkiye ligi çok çekişmeli bir lig. Böyle bir ortamda oynamaktan da hoşlanıyorum, bu nedenle burayı seçtik" dedi.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden ilk teklif aldığında eşiyle konuştuklarını ve Malatya ve takımla ilgili internette araştırma yaptıklarını da anlatan Cueva, "İlk teklif aldığımda eşim burası için heyecanlandı. Burayla ilgili araştırmalar yaptık, takımla ilgili inceleme yaptık. Daha önce Avrupa liginde oynamış hedefleri olan bir takım, bu nedenle burayı seçmemde de bu araştırma çok etkili oldu. Bende bu takımla gelişip büyümek istiyorum bunu başaracağım. Malatya ile ilgili de en göze çarpan yemekleri, çok değişik geldi" ifadelerine yer verdi.

Ailesi ile Malatya'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Cueva, Yeni Malatyaspor'da olduğu sürece takıma her türlü desteği vermek istediğini ifade etti. Takım olarak hedeflerinin lig şampiyonluğu veya Avrupa Ligi olduğunu da söyleyen Cueva, "Hedefim için elimden geleni yapacağım. İnşallah takımda resmi olarak da ilk golümü atarım, bu benim içinde güzel bir anı olacak" dedi.

İyi şeyler yapmak için Yeni Malatayaspor'a geldiğini de ifade eden Cueva, "Yeni Malatyaspor Kulübü bana kaplarını açtı, bende iyi şeyler yapmak için geldim. Gün gün, maç maç sonrası bize neler getirecek hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Takımda en çok oynamayı sevdiği alanın forvet arkası olduğunu da dile getiren Cueva, "En oynamayı istediğim sevdiğim pozisyon 10 numara, forvet arkası. Ama tabi ki gerektiği zaman diğer alanlarda da görev alıyorum, elimden geleni yapıyorum. Ama umarım bol bol 10 numara oynarım, hem keyif alırım hem de faydalı olurum" dedi.

Geride kalan Beşiktaş yenilgisi ile ilgili de konuşan Cueva, "Taraftarın da hoşuna gitmediği gibi bizimde hoşuma gitmeyen bir maç oldu. Ama bir maçı ligin tamamına yaymamız doğru olamaz. Ufak bir kaza gibi düşünün, başlayamadık olmadı. Demek ki düzeltmemiz gereken şeyler var. Teknik direktörümüz de bunları düzeltmemiz için yardımcı olacak, önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerine yer verdi.

Yayın sırasında taraftarlardan gelen soruları da yanıtlayan Cueva, Yeni Malatyaspor'daki hedefi ile ilgili sorulan soruya ise, "Hedefim açıksa söylemek istiyorum, şampiyon olmak. Neden olmasın, çünkü kulüpte iyi oyuncular bir araya geldik. Kulüp böyle bir fırsat sundu, iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Şampiyon olamasak da Avrupa'ya gitmek hedefim" cevabını verdi.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile de uyumlu çalıştıklarını aktaran Cueva, "Kendisi bize yol gösterecek biz de ona yardımcı olacağız. Arkamızda olduğunu hissettiren bir sportif direktörümüz de var" dedi.

(İHA)

Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Cueva, Malatya'da olmaktan mutlu
Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Cueva, Malatya'da olmaktan mutlu
Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Cueva, Malatya'da olmaktan mutlu
Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Cueva, Malatya'da olmaktan mutlu

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Brezilya, Malatya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Cueva, Malatya'da olmaktan mutlu - Son Dakika Spor


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