Son dakika transfer haberleri | Sivasspor'dan Josef de Souza atağı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika transfer haberleri | Sivasspor'dan Josef de Souza atağı! - Son Dakika Spor

Son dakika transfer haberleri | Sivasspor'dan Josef de Souza atağı!

6 saat önce

Topladığı 37 puanla sezonun ilk yarısına damga vuran, zirveye ambargo koyan Sivasspor'da transfer çalışmaları başladı.

Son dakika transfer haberleri | Sivasspor'dan Josef de Souza atağı!, System.String[]

Topladığı 37 puanla sezonun ilk yarısına damga vuran, zirveye ambargo koyan Sivasspor'da transfer çalışmaları başladı. İsimleri sezon boyunca devlerle anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı ligin sonuna kadar takımda tutmayı başaran İç Anadolu ekibi, takıma seviye atlatacak isimler peşinde.


Bu doğrultuda ilk hedefin ise geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza olduğu belirlendi. 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle karşılıklı görüşerek ayrılma ihtimalinin bulunduğu ve Sivasspor'un da bu gelişme üzerine devreye girdiği ifade edildi.


Dönmeyi çok istiyor


Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da takımında görmek istediği futbolcunun menajeriyle temasların başladığı bildirildi. Bu sezon 11 maça çıkan ve tek asisti bulunan Souza'nın da yeniden Türkiye'ye dönme fikrine son derece sıcak baktığı gelen haberler arasında. Sivasspor kanat takviyesi de yapmak üzere çalışmalar içerisinde. (Fanatik)


Mert Hakan Yandaş, Josef de Souza, Emre Kılınç, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:56 
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