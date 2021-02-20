Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 80 kişi vefat etti, 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 635'i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 80 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 983'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 631 bin 876'ya yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 210 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 217 bin 77'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 180 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

VAKA SAYISI DÜNE GÖRE ARTTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 82 kişi hayatını kaybederken, 638'i semptomatik olmak üzere 7 bin 419 yeni vaka tespit edilmişti.