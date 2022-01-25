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Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi

25.01.2022 19:46

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 25 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 76 bin 341 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 156'den 174'e çıktı. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 76 bin 341 olurken toplam 418 bin 427 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 174 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 76 bin 341 hasta taburcu olurken bugün 418 bin 427 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA TEDBİRLERE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Temizlik, aşı dışında, Covid-19'la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu "istemsiz" hareketten de kaçınalım. Omicron'a karşı daha dikkatli olmak zorundayız." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi
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Koronavirüs, Türkiye, Vefat, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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