Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Rakamlar bazı liderlerin uykularını kaçıracak - Son Dakika

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Rakamlar bazı liderlerin uykularını kaçıracak

23.02.2021 17:21
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Rakamlar bazı liderlerin uykularını kaçıracak, System.String[]

ORC araştırma şirketinin yaptığı son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı. AK Parti'nin yüzde 36'lara, CHP'nin yüzde yüzde 22'lere kadar gerilediği ankete, yeni kurulan üç partinin yüzde 7 civarında oy aldığı gözlendi.

Erken seçim iddialarının gündemden düşmediği şu gümlerde anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

ARAŞTIRMA 36 İLİ KAPSIYOR

Son olarak ORC araştırma şirketi Şubat 2021 seçim anketi sonuçlarını yayınladı. 36 ilde 3 bin 165 katılımcı ile yapılan anket sonuçları, siyaset arenasına yeni çıkan partiler açısından pek de umut verici değil.

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Rakamlar bazı liderlerin uykularını kaçıracak

HDP BARAJ ALTINDA KALDI

Yapılan araştırmada AK Parti yüzde 36.8'lik kesimin desteğini alırken, anamuhalefet partisi CHP yüzde 22.3'te kaldı. Daha önceki bazı anketlerde baraj altında kaldığı gözlenen MHP'nin oy oranı ORC'nin anketinde yüzde 11.6 olarak belirlendi. Aynı ankette tercihini İYİ Parti'den yanan kullanacağını belirtenler oranı yüzde 10.8 olurken HDP yüzde 8.2 ile baraj altında kaldı.

İşte ORC'nin yaptığı son seçim anketinin sonuçları:

- AK Parti %36,8

- CHP %22,3

- MHP %11,6

- İYİ Parti %10,8

- HDP %8,2

- Gelecek Partisi %2,6

- Türkiye Değişim Partisi %2,4

- Deva Partisi %2,1

- Saadet Partisi %1,3

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Rakamlar bazı liderlerin uykularını kaçıracak

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Baraj, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Rakamlar bazı liderlerin uykularını kaçıracak - Son Dakika


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