SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında fena coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız - Son Dakika

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ve gazeteci Turgay Güler, ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle uyguladığı yaptırımları değerlendirdi.

Güler, ABD'nin Türkiye'ye İsrail'i korumak için Patriot füze savunma sistemleri satmadığını savunurken, bu fikri destekleyen Bayrakçı da "Biz Araplara benzemeyiz, Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız" ifadelerini kullandı.

YAPTIRIM LİSTESİNDE SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI VE 4 YÖNETİCİSİ VAR

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Amerikan Hazine Bakanlığı'nın sitesinden yayınlanan açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı ve kurumun başkanı İsmail'in Demir'in yanı sıra Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz'in de yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Yaptırımlar çerçevesinde İsmail Demir ile diğer üç ismin ABD'deki olası malvarlıkları dondurulacak, bu isimlere vize kısıtlaması getirilecek. Ayrıca, yaptırımlarla birlikte Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD'den ihracat lisansı ve izni de verilmeyecek.