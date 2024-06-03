Keya Real Estate, Kıbrıs'ta KeyTowers Projesiyle İnşaat Sektöründe Büyük Adım Attı - Son Dakika
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Keya Real Estate, Kıbrıs'ta KeyTowers Projesiyle İnşaat Sektöründe Büyük Adım Attı

Keya Real Estate, Kıbrıs\'ta KeyTowers Projesiyle İnşaat Sektöründe Büyük Adım Attı

Keya Real Estate, Kıbrıs'ta inşa ettiği Key Towers projesiyle yatırımcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Modern mimarisi ve sosyal yaşam alanlarıyla dikkat çeken proje, sektörde yüksek getirili bir yatırım fırsatı sunuyor. Keya Grup, 2025 yılına kadar ekibini genişleterek büyük hedeflere ulaşmayı planlıyor.

03.06.2024 14:15
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Gayrimenkul inşaat, tarım ve hayvancılık gibi farklı sektörlerde hizmet veren Keya Real Estate, 2015 yılından itibaren gayrimenkul ve inşaat faaliyetlerini markası ile global ölçeğe taşıdı. Kıbrıs'ta inşasına başladığı KeyTowers projesi, firmanın inşaat alanındaki ilk büyük adımı olarak öne çıkıyor. Keya Real Estate, projeye Kıbrıs'taki şirketi Promad Yapı LTD ile birlikte imzasını atıyor.

Modern mimarisi ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken Key Towers, 13'er kattan oluşan 6 blokta yer verdiği 624 daire ile Kıbrıs'ın siluetine yakışır bir yapı olarak sektörde yerini alacak. Projede farklı ihtiyaçlara yenilikçi çözümler sunan 2+1 ve 1+1 tipi dairelerin yanı sıra kafe, yüzme havuzu ve AVM gibi donatılar da sakinlerinin hem sosyal hem de günlük yaşam ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor.

Key Towers Kıbrıs'ta yatırımın kilidini açacak

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinar, Kıbrıs'ın gün geçtikçe artan cazibeli profilinde yer alacak KeyTowers'ın yatırımcıların göz bebeği olacağını belirterek "Projemiz hem konumu hem de mimarisinin içinde yer alan sosyal yaşam alanlarıyla da yüksek getirili yatırım sağlayacak nitelikte. Zaten ilk andan itibaren Key Towers'ın yatırımın kilidini açan avantajlarının farkında olan yatırımcılar, projemize ilgi göstermekteler."

Kıbrıs'ın iklim şartlarının Türkiye'ye yakın olması, dil benzerliği, yatırım ve kira getirisinin yüksekliği gibi sebeplerle Türkiye'den yatırımcıların dikkatini çektiğini ifade eden Başkan Dinar, güvenilir ve sağlam temeli olan bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilecek iddialı proje Key Towers'ın yıldızının, sektörün bu durgun zamanında bile parladığını söyledi.

Mehmet Dinar, "Gayrimenkulde zaman zaman böyle durgunluklar görülebilir, ama sektör her zaman yatırımcının gözbebeğidir, uzun vadede gayrimenkul hiçbir dönem kaybettirmemiştir. Sonbahardan itibaren ekonomide dengelerin yerine oturması ile konut alımı için uygun zamanlar başlayacak. Konut hayali kuranların alım fırsatlarını kaçırmamasında fayda var."

Halen Ankara, Antalya ve Bodrum'da da projeleri bulunduğunu ifade eden Mehmet Dinar, her zaman alıcının konforunu sağlayacağı, yatırımından pişman olmayacağı eserlere imza atmayı hedeflediklerini belirtti.

Müşterilerine kolaylık açısından kendi bünyelerinde kısa vadeli taksitlendirme seçeneği de sunduklarını anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinar, Keya Grup olarak 'en iyisi olma ve en iyisi kalma' mottosuyla daima müşteri memnuniyetini ve güvenini ön planda tuttuklarını açıkladı.

2025 yılında iddialı hedeflere sahip

Halihazırda 10 adet franchise'a sahip olan KeyaGrup, 2025 yılında şu an 120 kişiden oluşan ekibini 1500 danışmana çıkarmayı, Ankara, İstanbul, Kıbrıs, Tunus, İzmir, Bodrum, Hatay ve Kırıkkale bulunan ofislerine yenilerini de eklemeyi ve toplamda 100 ofise ulaşmayı planladığını belirten Başkan Dinar, bu büyük hedefler ve projeler, Keya Real Estate gelecekteki başarılarının habercisi olduğunu belirterek, Kıbrıs'ta yükselen Key Towers ile başlayan bu yeni dönem, firmanın sektördeki iddiasını ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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