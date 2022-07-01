Sondaj çalışmasından tarihi eser çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Sondaj çalışmasından tarihi eser çıktı

01.07.2022 15:18
Sondaj çalışmasından tarihi eser çıktı

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde sondaj çalışması sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde sondaj çalışması sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

Kırsal Ataeymir Mahallesi Hamzardı mevkisinde M.D.'ye ait arazide yapılan sondaj çalışması sırasında Roma döneminden kaldığı değerlendirilen mezar steli bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. 70 santimetre uzunluğunda 30 santimetre genişliğinde olan mezar steli, Afrodisias Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Karaman'da tarihi eser operasyonu Son dakika haberi | Karaman'da tarihi eser operasyonu İZMİR'DE 21 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ İZMİR'DE 21 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sondaj çalışmasından tarihi eser çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:07 Ankara'da boşanma davası açan eşini öldüren katil, kayınbiraderini de yaralamasının ardından intihar etti
15:05 Cruise gemisi Alaska'da buzdağına çarptı: Kazada ölen ve yaralanan olmadı
15:04 Klibinde LGBT vurgusu yapan Mabel Matiz, sosyal medyada gündem oldu! "Haddini bil" etiketiyle tepki yağdı
14:58 Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi
14:54 PSG yönetiminden bomba karar! Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı planlıyorlar
14:34 Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına ABD'li senatörlerden tepki: Bunları duymak şok edici oldu
13:55 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
13:43 Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler
13:31 Erdoğan, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere sert cevap: Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır
13:20 Cenk Tosun Beşiktaş'ta! Tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 15:21:20. #1.11#
SON DAKİKA: Sondaj çalışmasından tarihi eser çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement