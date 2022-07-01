Kırsal Ataeymir Mahallesi Hamzardı mevkisinde M.D.'ye ait arazide yapılan sondaj çalışması sırasında Roma döneminden kaldığı değerlendirilen mezar steli bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. 70 santimetre uzunluğunda 30 santimetre genişliğinde olan mezar steli, Afrodisias Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sondaj çalışmasından tarihi eser çıktı - Son Dakika

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