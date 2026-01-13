Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Haberin Videosunu İzleyin
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti
13.01.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti
Haber Videosu

İnternete düşen bir şiddet görüntüsü kısa sürede büyük ses getirdi. Sokak ortasında aracından sopayla inen bir şehir eşkıyası, tartıştığı şahsı eşi ve küçük çocuğunun yanında darp etti. O anlar telefonla saniye saniye kaydedildi.

İnternette paylaşılan bir şiddet görüntüsü kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, sokak ortasında aracından elindeki sopayla inen bir kişinin tartıştığı şahsa eşi ve küçük çocuğunun yanında saldırdığı anlar yer aldı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, iki kişi arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görüldü.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN YANINDA DARBETTİ

Saldırganın araçtan indikten sonra elindeki sopayla karşısındaki kişiye vurduğu, eşi ve küçük çocuğunun o anlarda büyük panik yaşadığı fark edildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada hızla yayılan kayıtlar, çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Olayın nerede ve ne zaman yaşandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin ardından saldırganın tespit edilerek işlem yapılması çağrıları dile getirildi.

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:31
Komşu kan gölüne döndü Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor
Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:59:37. #7.11#
SON DAKİKA: Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.