Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

İnternette paylaşılan bir şiddet görüntüsü kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, sokak ortasında aracından elindeki sopayla inen bir kişinin tartıştığı şahsa eşi ve küçük çocuğunun yanında saldırdığı anlar yer aldı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, iki kişi arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görüldü.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN YANINDA DARBETTİ

Saldırganın araçtan indikten sonra elindeki sopayla karşısındaki kişiye vurduğu, eşi ve küçük çocuğunun o anlarda büyük panik yaşadığı fark edildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada hızla yayılan kayıtlar, çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Olayın nerede ve ne zaman yaşandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin ardından saldırganın tespit edilerek işlem yapılması çağrıları dile getirildi.