"Soykırım iddiaları çerçevesinde Türk Ermeni ilişkileri" çevrim içi konferansta ele alındı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Selvi, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin, "Tarihi veriler, bir soykırımdan bahsetmenin mümkün olmadığı sonucuna götürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesince düzenlenen "Çarşamba Konferansları" kapsamında çevrim içi olarak düzenlenen ve fakültenin YouTube kanalından canlı yayınlanan "Soykırım İddiaları Çerçevesinde Türk Ermeni İlişkileri" konulu konferansa Prof. Dr. Selvi konuk oldu.

Konferansta konuşan Selvi, 2001 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren SAÜ Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezinin kurulmasındaki amacın bu konudaki akademik çalışmalara bir süreklilik katmak olduğunu belirtti.

Selvi merkezin, Ermeni meselesi hakkında akademik canlılığı sağlayarak çeşitli çalışmalara ön ayak olduğunu ifade etti.

Ermeni tarihi, diğer ulus ve devletlerle olan ilişkilerinden bahseden Selvi, Türklerin Anadolu'ya gelmesinden sonra Ermenilerin dillerini ve dinlerini yaşatmaya devam ettiklerini, kiliselerini koruduklarını ve vergi vererek yaşamlarını rahatça sürdürdüklerini, Osmanlı döneminde de Ermenilerin Müslümanlardan neredeyse ayırt edilmeden her türlü imkana sahip olduklarını, hoşgörü ortamı içerisinde yaşam sürdüklerini anlattı.

"Meseleyi doğru şekliyle tanıtacak İngilizce ve Arapça internet siteleri oluşturulması gerek"

Selvi, sözde soykırım iddialarına değinerek Ermenilerin kendi yayınlarıyla iddialarını dünyaya duyurduklarını belirtti.

"Bu iddialar cevapsız bırakılırsa soykırımla itham edilen dedelerin torunları olarak geleceği inşa etmek zor." ifadesini kullanan Selvi, gençlerin ve akademisyenlerin Ermeni meselesini çok iyi bilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Selvi, sözde Ermeni soykırımını savunan yayınların ikna ediciliğinin yüksek olduğuna ancak bunlardaki birçok belgenin keyfi yorumlamalar ve tahriflerle oluşturulduğuna ve gerçeği tam manasıyla yansıtmadığına dikkati çekti.

Arşivlerimizi de kullanarak objektif yaklaşım gösteren Batılı araştırmacılar ve eserlerinden örnekler veren Selvi, "Tarihi veriler, bir soykırımdan bahsetmenin mümkün olmadığı sonucuna götürüyor." ifadesini kullandı.

Selvi, meselenin biraz daha öncelemesi gerektiğini belirterek, bu konuda İngilizce ve Arapça yayınların ve çevirilerin çoğaltılmasının elzem olduğunu ve meseleyi doğru şekliyle tanıtacak İngilizce ve Arapça internet siteleri oluşturulması gerektiğini bildirdi.