Soylu, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

09.01.2026 10:39
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, 2025'e damga vuran fotoğrafları oyladı ve değerlendirdi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Soylu, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Arife Karakum'un "Hava topu" fotoğrafını oylayan Soylu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karesini tercih etti.

Soylu, bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafıyla Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini seçti.

"Yılın Kareleri" oylamasını değerlendiren Soylu, AA'nın fotoğraflarla bir yılın özetini verdiğini söyledi.

2025 yılının dünyada zor bir yıl olarak geçtiğini ifade eden Soylu, yılın kareleri arasında dünyadaki bu zorlukları hatırlatan fotoğrafların yanı sıra dünyadaki farklılıkları ortaya koyan fotoğrafların da yer aldığını vurguladı. Soylu, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Bize 365 günü yaşatan Anadolu Ajansına, dünyayı bir kadraja sığdıran Anadolu Ajansına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Arkadaşlarımız çok güzel enstantaneler yakalamışlar. Her biri birbirinden kıymetli ama aynı zamanda seçmesi de zordu. 2025 yılı bize, Gazze ile ilgili bölümünde dünyanın karşı karşıya kaldığı çaresizliği de ifade ediyor. Biz burada sıcak bir yerdeyiz ama onlar bunu çok uzak bir hayal olarak değerlendiriyorlar. Sistematik bir açlıkla terbiye hali söz konusu. Bunda kendini dünyada kral olarak ilan edenlerin de payı çoktur. Gazze, insanlık onurunu yerle bir etti, Venezuela'da yaşananlar da devlet onurunu yerle bir etti. Arada ne kaldı bilmiyorum."

Kaynak: AA

Politika, Çevre, Sanat, Son Dakika

