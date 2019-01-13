Sp'nin Saray Belediye Başkan Adayı İrfan Gülaçar Oldu
1 saat önce
Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı, Saray Belediye Başkan adayının İrfan Gülaçar olduğunu açıkladı.
Saadet Partisi
(SP) Van
İl Başkanlığı, Saray
Belediye Başkan adayının İrfan Gülaçar olduğunu açıkladı.
31 Mart yerel seçimlerine doğru giderken Saadet Partisi adaylarını belirmeye devam ediyor. Çaldıran
, Özalp
ve Gürpınar
Belediye Başkan adaylarını açıklayan SP, Saray Belediye Başkan adayının İrfan Gülaçar olduğunu kamuoyuna duyurdu. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:39 Kaynak: İHA
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