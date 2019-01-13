Son Dakika Haberleri: Sp'nin Saray Belediye Başkan Adayı İrfan Gülaçar Oldu

Sp'nin Saray Belediye Başkan Adayı İrfan Gülaçar Oldu

1 saat önce

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı, Saray Belediye Başkan adayının İrfan Gülaçar olduğunu açıkladı.

Sp'nin Saray Belediye Başkan Adayı İrfan Gülaçar Oldu, System.String[]
Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı, Saray Belediye Başkan adayının İrfan Gülaçar olduğunu açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerine doğru giderken Saadet Partisi adaylarını belirmeye devam ediyor. Çaldıran, Özalp ve Gürpınar Belediye Başkan adaylarını açıklayan SP, Saray Belediye Başkan adayının İrfan Gülaçar olduğunu kamuoyuna duyurdu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:39 Kaynak: İHA

Van, Saadet Partisi, Saray, Politika
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