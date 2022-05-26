"Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı, Tekirdağ'a ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında gönderilen tır, Tekirdağ'a geldi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi çerçevesinde, özel eğitim öğrencilerine dağıtılacak spor malzemelerini taşıyan tır, Süleymanpaşa Buz Sporları Salonu önünde park etti.

Öğrenciler tırı, Türk bayrakları sallayarak coşkuyla karşıladı.

Vali Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, spor malzemelerinin özel eğitim gören öğrenciler için yararlı olacağını, ileride madalya kazanmalarına katkı sağlayacağını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, özel eğitim okullarının eğitim altyapısını güçlendirecek spor malzemelerinin kente ulaşmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "İlimizde 26 özel eğitim okulumuzda 800'e yakın öğrenciyle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün yapılan spor malzemesi yardımıyla özel eğitim okullarındaki öğrencilerin sporla buluşma imkanı artacak." diye konuştu.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün de gelen malzemelerle daha fazla özel gereksinimli bireyin sporla buluşacağını aktardı.

Törene, Tekirdağ Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu da katıldı.