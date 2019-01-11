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Spor Beşiktaş Günün İlk Çalışmasını Gerçekleştirdi

1 saat önce

Spor Beşiktaş günün ilk çalışmasını gerçekleştirdiMircea Lucescu'dan siyah-beyazlılara ziyaretQuaresma, Burak Yılmaz ve Caner Erkin salonda çalıştıAli DANAŞ - Olgucan KALKAN ANTALYA,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, günün ilk çalışmasını yaptı.

Spor Beşiktaş günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Mircea Lucescu'dan siyah-beyazlılara ziyaret

Quaresma, Burak Yılmaz ve Caner Erkin salonda çalıştı

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN ANTALYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, günün ilk çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati salonda gerçekleştirildi. Daha sonra ise sahada yapılan çalışmalar takım toplantısıyla başladı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla devam antrenmanda, oyuncular dar alanda 2'ye 2 maçlar yaptı.

İdman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. 3'lü turnuvayı Lens, Oğuzhan ve Necip'in de yer aldığı mor takım kazandı.

Siyah-beyazlı ekipte Quaresma, Burak Yılmaz ve Caner Erkin, takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Sakatlığı sebebiyle dünkü antrenmanda yer almayan Mustafa Pektemek, bugün takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Siyah-beyazlı ekibin sabah antrenmanını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da bir süre takip etti. Lucescu, antrenmanın ardından Şenol Güneş ile bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:36 Kaynak: DHA

Burak Yılmaz, Mircea Lucescu, Beşiktaş, Spor
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