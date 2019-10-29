SPOR Bülent Bölükbaşı Samet Aybaba'nın dönemi geride kaldı

İlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un sportif direktörü Bülent Bölükbaşı, takımın antrenmanında yaptığı konuşmada teknik direktör Samet Aybaba'nın istifasına değinerek, Samet Aybaba hocamız bir tercih yaptı. Kendisine saygı duyuyoruz ama artık onun dönemi geride kaldı dedi.

Perşembe günü Ziraat Türkiye 4'üncü turunda Bayrampaşa'yı konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba'nın istifa etmesinin ardından yapılan ilk antrenman, altyapı koordinatörü Mehmet Aşık yönetiminde yapıldı. Antrenmanı takip eden İstikbal Mobilya Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, Biz, buradayız ve görevimizi yapıyoruz. Kayserispor daha önce de bu tür zorluklar yaşamış bir takım. Her kulüp zorluk yaşıyor. Olanda hayır var diye düşünüyoruz. Asıl olan kulüptür. Hayat devam ediyor. Bizler ve futbolcular buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp takımı bu durumlardan çıkartacağız diye konuştu.

İstifa eden Samet Aybaba konusuna değinen Bölükbaşı, Samet Aybaba hocamız bir tercih yaptı. Kendisine saygı duyuyoruz ama artık onun dönemi geride kaldı. Önümüze bakmak zorundayız. Oyuncularımız da işlerini yapmaları gerektiğini biliyorlar. Yönetimimiz yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdürüyor. Sorunların giderilmesi için yönetim çalışıyor, iyi niyetle çabalıyorlar. Umarım en kısa zamanda çözülür diye konuştu.

Futbolcular antrenman öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yıl dönümü olması nedeniyle Türk bayrağı açtılar. Futbolcular Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdikten sonra antrenmana geçtiler.