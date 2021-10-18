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Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

18.10.2021 21:27
Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.

Süper Lig'in 9. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Kamil Ahmet'in sağdan ceza sahasına ortasına Mame Diouf'un kafa vuruşunda top Caulker'a çarparak kornere çeldi. İtirazlar sonrasında VAR odasının da uyarısı ile pozisyonu izlemeye giden hakem Zorbay Küçük topun Caulker'ın eline çarptığı gerekçesi ile penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada topun başına geçen Mame Diouf, penaltı atışını gole çevirdi. 1-0

59. dakikada Dicko'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir, müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.

72. dakikada Figueiredo'nun sağdan ceza sahasına ortasına Muhammet Demir ön direkte kafa vuruşunu yaptı kaleci Munir direk dibinde topu yakalamayı başardı.

74. dakikada Traore'nin uzun pasında topla buluşan Kamara hızlı bir şekilde ceza sahasına girdi sol çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

82. dakikada organize gelişen Gaziantep atağında Maxim'in pasında topla buluşan Sagal ceza sahasının önünde sol çaprazdan şutunu çekti ve savunmaya da çarpan top filelerle buluştu. 2-1

90+3. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Kamara'nın pasında topla buluşan Mame Diouf sağ çaprazdan şutunu çekti kaleci Günay bu pozisyonda topu kornere gönderdi.

Stat: Hatay

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Hakan Yemişken xx, Ata Yıldırım xx

Hatayspor: Munir xxx, Sam Akekugbe xxx (Bülent Cevahir dk. 76 xx), Burak xx, Fatih xxx, Kamil Ahmet xx, Riberio xxx, Traore xxx, Lobjanidze xxx (Muhammed Mert dk. 86 ?), Emre Çolak xx (Kamara dk. 52 xxx), El Kaabi xx (Dylan Louis dk. 86 ?), Mame Diouf xxx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Falette, Sadık Baş, Eren Fansa, Bertuğ

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gaziantep FK: Günay xx, Halil xx (Hamza Mendly dk. 82 xx), Tosca xx, Caulker xxx, Kitsiou xxx, Doğan xx (Torgeir Borven dk. 89 ?), Merkel xx (Angelo Sagal dk. 63 xxx ), Dicko xxx (Messaoudi dk. 63 xx), Maxim xx, Figueiredo xxx (Kenan Özer dk. 82 xx), Muhammet xx

Yedekler: Mustafa Bozan, Papy Djilobodji, Furkan Soyalp, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan,

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Mame Diouf (dk. 52 pen.), Kamara (dk. 74) (Hatayspor), Sagal (dk. 82) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Diouf, Riberio (Hatayspor), Muhammet Demir, Caulker, Doğan Erdoğan, Maxim, Kenan Özer (Gaziantep FK)

(Gökhan Aklan – Ahmet Arslan/İHA)

Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Hatayspor, Hatay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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