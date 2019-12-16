Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi - Son Dakika
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Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi

6 saat önce

Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 15.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Bursaspor'u 3-1 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.

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Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 15.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Bursaspor'u 3-1 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı. Sarı-Kırmızılılar aldığı mağlubiyetle 12 puanda kaldı.


Stat: Vakıfköy Tesisleri/ Bursa


Hakemler: Alperen Patan xx, Ahmet Dilek xx, Hakan Yılmaz xx


Bursaspor U19: Deniz Aydın xxx, İbrahim Turan xxx, Batuhan Toygar xxx, Murat Karadeniz xxx, Ertuğrul Kurtuluş xxx, Ozan İsmail Koç xxx, Mustafa Çalışkan xxx, (Dk.76 Tolga Çakıcı x), Berk Akgönül xxx, (Dk.65 Zeynullah Türkay x), Berat Altındiş xx, (Dk.46 Mustafa Uysal x) Batuhan Kör xxx, Tayfun Bebek xxx (Dk.87 Emirhan Taşyaran x)


İstikbal Mobilya Kayserispor U19: Umut Eren Tunç x, Ahmet Kürşat Kılıç x, Ahmet Emre Çöllü x, Ömer Memiş x, Erden Tomarza x, Gabriel Kalu x, Semih Emir Erdoğan x, (Dk.75 Yiğit Yavuz Deniz x), Furkan Şahin x, Dk.60 Enes Koçoğlu x), Lukman Tobi x, Ahmet Zekeriyya Kartal x, Süleyman Okçu x, (Dk.85 Mustafa Buğra İlter x)


Goller: Batuhan Kör Dk.41 ve 65, İbrahim Turan Dk.46 (Bursaspor U19), Gabriel Kalu Dk.42 (İstikbal Mobilya Kayserispor U19)


Sarı Kartlar: Deniz Aydın, Mustafa Uysal, Ertuğrul Kurtuluş, Ozan İsmail Koç (Bursaspor U19), Süleyman Okçu, Furkan Şahin (İstikbal Mobilya Kayserispor U19) - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:58 Kaynak: İHA
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