Sporla Kal Güvende Kal Projesi"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında rehabilitasyon ve uyum süreçlerine bütüncül bir yaklaşım getiren Bağımlılık Tedavisi Hizmet Modelini (BAHAR), Sağlık Bakanlığı ile hayata geçireceklerini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında rehabilitasyon ve uyum süreçlerine bütüncül bir yaklaşım getiren Bağımlılık Tedavisi Hizmet Modelini (BAHAR), Sağlık Bakanlığı ile hayata geçireceklerini bildirdi.



Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Sporla Kal Güvende Kal Projesi"nin üçüncü buluşması, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı.



Selçuk, burada yaptığı konuşmada, insan ve toplum sağlığına en büyük zararı verenlerin sigara, alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığı olduğuna işaret ederek, bağımlılığın bireyin yanında aile ve toplum yapısını da tehdit eden en önemli sorunların başında geldiğini vurguladı.



Gençleri, aileleri uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı korumanın, önlemler almanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden Selçuk, bağımlılıkla mücadeleyi ilgili kamu kurumlarıyla tam bir koordinasyon içinde yürüttüklerini belirtti.



Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması



Bakan Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak araştırma, sosyal uyum ve talep azaltımı alanlarında sorumluluk üstlendiklerini vurgulayarak, uyuşturucu kullanım yaygınlığını tespit etmeye yönelik Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırmasını (TÜGPA) tamamladıklarını bildirdi.



Araştırmanın, sadece gençlerle ve gençlik üzerine ülkede yapılmış ilk profil araştırması olma özelliği taşıdığına değinen Selçuk, araştırmaya 33 ilde 68 farklı üniversiteden 20 bini aşkın gencin dahil olduğunu anlattı.



"BAHAR'ı hayata geçireceğiz"



Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli marifetiyle uyuşturucu kullanımı konusunda yerinde tespitler yaptıklarına işaret eden Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede tedavi kadar tedavi sonrasında kişinin sosyal hayata uyumunu sağlamak ve yeniden uyuşturucuya başlamasını önlemek de son derece önemli. Bu amaca uygun olarak da Bakanlığımızın 19 ilde açtığı 21 sosyal uyum birimimiz mevcut. Bu birimlerimizde kısa ve uzun süreli tedavilerini tamamlamış 18 yaş ve üstü uyuşturucu bağımlılarından gönüllü olan tüm bireylere gündüzlü olarak hizmet vermekteyiz. Birimlerimizin etkinliğini artırmak için buralardan faydalanan kişilerin boş vakitlerini geçirebilecekleri, iş ve uğraş terapilerini yapılabilecekleri mekanlar oluşturuyoruz. Yine rehabilitasyon ve uyum süreçlerine bütüncül bir yaklaşım getiren Bağımlılık Tedavisi Hizmet Modelini de (BAHAR) Sağlık Bakanlığımız ile birlikte hayata geçireceğiz. Süreç tamamlanmak üzere. Bu uygulamayı hayata geçirdiğimizde mevcut sosyal uyum birimlerimizin daha etkin ve aktif çalışacaklarına inanıyoruz."



Zehra Zümrüt Selçuk, çocukların sağlıklı gelişimini engelleyen her türlü bağımlılığa karşı çalışmalar yürüttüklerini de hatırlatarak, "Ülke genelindeki çocuk destek merkezlerimizden (ÇODEM) 13'ünü madde bağımlısı çocuklarımızın tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için ihtisaslaştırmış durumdayız." dedi.



Çocuk destek merkezlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaptıklarına değinen Selçuk, örgün eğitim dışında kalan gençleri ve çocukları İŞKUR ile mesleki eğitime yönlendirdiklerini aktardı.



Anka Çocuk Destek Programı



Selçuk, ÇODEM'de kalan çocukların yaşadıkları travmaların ortadan kaldırılması, yaşam becerisi kazanmaları, kişilik gelişimini refah ve mutluluk içinde artırmaları amacıyla Anka Çocuk Destek Programı'nı geliştirdiklerini açıkladı.



Uyuşturucu madde kullanımını önlemede ailenin önemine değinen Selçuk, hazırladıkları "Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma" kitabını bütün illerde dağıttıklarını aktardı.



Selçuk, konuyla ilgili bugüne kadar gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Gençlerin ülkenin ve milletin istikbali olduğunu kaydeden Selçuk, gençlerin, aklın ve bilimin ışığında, inancı ve örnek ahlakıyla insanlığa yol göstereceklerini ifade etti.



"Projeyi, gençleri bağımlılıktan uzak tutmak için oluşturduk"



Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Şebnem Bursalı da tüm gazetecilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlayarak, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda gençleri bağımlılıktan uzak tutmak ve enerjilerini doğru yöne yönlendirmeleri için farkındalık projesi oluşturduklarını anlattı.



Bursalı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere, projeye katkı verenlere teşekkür etti.



Etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

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