Stajlar da online ortama taşındı - Son Dakika

Stajlar da online ortama taşındı

Stajlar da online ortama taşındı Korona virüsten dolayı stajlarını online ortamda yaptılar Öğrenciler online staja istekli Çankırı'da üniversite öğrencileri, korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl stajlarını çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Stajlar da online ortama taşındı

Korona virüsten dolayı stajlarını online ortamda yaptılar

Öğrenciler online staja istekli

ÇANKIRI - Çankırı'da üniversite öğrencileri, korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl stajlarını çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri, bu yıl yapacakları stajlarını salgın tedbirleri kapsamında online olarak tamamladı. Online yapılan stajda öğrenciler alanında uzmanlaşmış kişilerle bir araya gelerek bilgi alışverişi yaptılar.

Konular çevrimiçi platformda aktarıldı

ÇAKÜ Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ve Türk Kütüphaneciler Derneği işbirliğiyle dört hafta ve 22 oturum olarak gerçekleştirilen programda 'Bilgi Kurumları Yönetimi', 'Teknik Hizmetler', 'Kullanıcı Hizmetleri', 'Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanım ve Uygulamaları', 'Mesleki Gelişim ve Etik' ana konuları ile bunlara ilişkin alt başlıklar, önde gelen bilgi merkezlerinde görevli yönetici ve 30 konuşmacı tarafından 110 öğrenciye çevrimiçi platformda aktarıldı. Her oturumda anlatılan konular ve oturum sonrası yapılan soru-cevap bölümü ile yapıldı.

"Alanında uzman birçok kişiyi tanıma fırsatımız oldu"

Online staja katılan ÇAKÜ Öğrencisi Yaşam Boyu Öğrenme Topluluğu Başkanı Sena Beygirci, "Bu sene maalesef pandemiden dolayı yüz yüze stajımız gerçekleşmedi ama bize bir fırsat verdiler. Online olarak staj yapma fırsatı bulduk. Böylelikle birçok alanında uzmanlaşmış kişileri ve birçok isim yapmış kurumu tanıma fırsatımız oldu. Bizim için artı ve eksi yönleri var. Fiziksel ortamda bir kataloglama yapmayı öğrenmemiş olduk teorik olarak bilgilerimize bilgi kattık. Online stajımız 1 ay kadar sürdü. Farklı alanlarda kullanıcı hizmetleri kataloglama hizmetleri gibi alanlarda uzmanlaşmış kişilerle konuştuk. Bize nasıl kataloglama yapabileceğimizi sınıflama sistemlerinin farklılıklarını gösterdiler. Bütün arkadaşlarım ve ben fiziksel ortamda staj yapmak isterdik. Çünkü deneyimli birer kütüphaneci olmak için bu şart. Ama maalesef 2020'de başımıza gelen pandemiden dolayı bu fırsatımızı kaybetmiş olduk. Ama hocalarımız ve derneklerimiz sayesinde elimize böyle bir fırsat geçti mutluyuz, memnunuz. Gönül isterdi ki böyle güzel bir kütüphanede interaktif bir şekilde kullanıcılarla staj yapmak ama maalesef elimizde olmayan imkanlardan dolayı online staj yaptık. Yine de mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

Stajlar da online ortama taşındı

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Üniversite, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Stajlar da online ortama taşındı - Son Dakika

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