Starmer, Trump'ın Gümrük Tehdidini Destekledi
Politika

Starmer, Trump'ın Gümrük Tehdidini Destekledi

22.01.2026 20:28
İngiltere Başbakanı Starmer, Trump'ın gümrük tarifesi tehdidinin geri çekilmesini olumlu değerlendirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Avrupa ülkesine yönelik gümrük yaptırımları kararını geri çekmesine ilişkin, "Gümrük tarifesi tehdidinin geri çekilmesini, pragmatizm, sağduyu ve değerler ile prensiplerimize bağlılığın bir yansıması olarak görüyorum" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başkent Londra yakınlarındaki Başbakanlık konutu Chequers'ta Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile bir araya geldi. Toplantının basına açık olan kısmında Danimarka'yı yakın bir dost ve İngiltere'nin bu zamana kadar hiç olmadığı kadar yakın bir müttefiki olarak tanımlayan Starmer, Frederiksen ile görüşmelerinde Grönland ve Ukrayna dahil olmak üzere çeşitli konuları masaya yatıracaklarını söyledi. Starmer, "Grönland konusundaki tutumumuzu son günlerde defalarca ortaya koyduk. Gümrük tarifesi tehdidinin geri çekilmesini, pragmatizm, sağduyu ve değerler ile prensiplerimize bağlılığın bir yansıması olarak görüyorum" dedi.

Starmer, mevcut durumda bir başlığın adımın Arktik bölgesinin güvenliği konusunda atılacak hayati adımlar olduğunu söyledi.

Danimarka Başbakanı Frederiksen, Starmer ile görüşmenin başındaki açıklamasında İngiltere'nin Danimarka'nın en eski ve en önemli müttefiklerinden biri olduğunu vurgulayarak Grönland konusundaki desteği nedeniyle Starmer'a teşekkür etti. Frederiksen, "Sanırım herkes zor bir dönemde olduğumuzu biliyor. Böyle bir durumda iyi dostlara ve gerçek müttefiklere sahip olduğumuzu görmek, Avrupalıların birlikte durduğunu, bölünmediğini ve sizin de ifade ettiğiniz üzere hızla değişen bir dünyada ortak değerlerimize bağlı kaldığını görmek hepimiz için son derece önemli" dedi.

Trump, ilave tarifelerden vazgeçmişti

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada Grönland'ı ulusal ve uluslararası güvenlik için istediklerini fakat Grönland'ı elde etmek için güç kullanmayacaklarını açıklamıştı. Trump, Davos'taki zirve marjında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada ise Grönland konusunda gelecek bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduklarını duyurmuştu. ABD Başkanı, bu çerçevede 1 Şubat itibarıyla Grönland'ın alınmasına karşı çıkan ve aralarında İngiltere ve Danimarka'nın da yer aldığı sekiz Avrupa ülkesine uygulayacağı ilave tarifelerden vazgeçtiğini açıklamıştı.

Rutte: "Grönland müzakereleri devam edecek"

NATO Genel Sekreteri Rutte, bugün Davos marjında medyaya yaptığı açıklamalarda Grönland konusundaki müzakerelerin devam edeceğini duyurmuştu. Danimarka Başbakanı Frederiksen ise Grönland'ın hiçbir zaman müzakere konusu olmayacağını açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, bu akşam Brüksel'de Grönland ve transatlantik ilişkilerin değerlendirileceği gayriresmi bir zirvede bir araya gelecek. - LONDRA

Kaynak: İHA

