STSO, Mesleki Eğitimi Vurguladı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda mesleki eğitimin önemine değinerek, üniversite ve mesleki liselerle iş birliğini sürdüreceklerini açıkladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı; Meclis Başkanı Osman Yıldırım başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komitesi Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Zeki Özdemir, Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda Sivas'ın sanayi, ekonomi, istihdam ve yatırım gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 2025 yılında yürütülen çalışmalar ile devam eden projeler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Sivas'ın sanayi kimliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara değinen Özdemir, başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere birçok alanda önemli adımlar atıldığını ifade etti.

STSO'nun ihracat, e-ticaret ve UR-GE projeleriyle firmaların uluslararası pazarlara açılmasına katkı sunduğunu belirten Özdemir, gençlere yönelik eğitim programlarının da aralıksız sürdürüldüğünü aktardı. Mesleki eğitimin önemine de vurgu yapan Başkan Zeki Özdemir, üniversiteler ve meslek liseleriyle iş birliği içerisinde, istihdam odaklı projelerin devam edeceğini belirtti.

2025 yılında da üyelerin ve şehrin güçlü sesi olmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zeki Özdemir, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Üyelerimizin talep ve beklentilerini her platformda kararlılıkla dile getirirken, teşviklerin şehrimiz ve iş dünyamız açısından taşıdığı hayati önemi sürekli gündemde tuttuk. Bunun yanı sıra, finansmana erişimde yaşanan sorunları ilgili mercilere ileterek çözüm üretilmesi noktasında yıl boyunca girişimlerde bulunduk.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi, sanayi ve ticaretin gelişimi, girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi, eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetleri ile ihracatın geliştirilmesine yönelik projelerimizle üyelerimizin yanında olmaya ve şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkı sunmak adına kararlı ve güçlü bir irade ortaya koymayı sürdürdük. Sivas için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

STSO Başkanı Zeki Özdemir'in konuşmasının ardından, toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan meclis üyeleri ve meslek komitesi üyeleri sektör ve gündeme dair görüşlerini paylaştı. - SİVAS