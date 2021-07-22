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Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Özen: "Başarılar planlı, disiplinli çalışmaların eseri" - Son Dakika

Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Özen: "Başarılar planlı, disiplinli çalışmaların eseri"

22.07.2021 11:27

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, elde ettikleri başarıların arkasında planlı, projeli, disiplinli çalışmaların, birlikteliğin ve karşılıklı güvenin olduğunu belirtti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, elde ettikleri başarıların arkasında planlı, projeli, disiplinli çalışmaların, birlikteliğin ve karşılıklı güvenin olduğunu belirtti.

Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genç Milli Takım ve milli sporcular Kaan Kahraman ile Derin Toparlak'ın altın madalya kazanmasıyla, su altı sporları tarihinde ilklere imza atıldığını ve bu başarıların büyük mutluluk yaşattığını söyledi.

Son yıllarda artan başarılardan memnuniyet duyduğunu dile getiren Özen, "Bu başarılar, tabii ki planlı, projeli, disiplinli çalışmaların, birlikteliğin, karşılıklı güvenin eseri. 2015 yılında, paletli yüzme kategorisinde gençler dünya şampiyonluğunu kazanmıştık. Bu bizim ilk başarımızdı. Devam eden yıllarda ise gençler ve büyüklerde dünya ve Avrupa şampiyonluklarına ulaştık. Paletli yüzme büyüklerde de ilk dünya şampiyonluğumuzu Derin Toparlak ile elde ettik. 2010 yılından itibaren alt yaş gruplarına verdiğimiz önemin, alt yaş gruplarına yarışmaları açmakla, lisans yaşını 10'lu yaşlara indirmekle başlayan bir serüven. Bunun çok faydasını gördük. Çocuklarımızı bu sporun içinde tutmak ana hedefti." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir başarının önemini vurgulayan Özen, çalışmalarının planlamalar doğrultusunda ilerleyeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Alt yaş gruplarındaki başarılarımızı üst yaşlara taşımanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Derin ile biz en son Yunanistan'da Avrupa şampiyonluğunu kazandık. Bundan kısa bir süre önce de İtalya'da gençlerde 4x50 mix bayrak takımımızla altın, yine Kaan Kahraman ile 50 metrede altın madalya kazandık. Bunlar bizim için çok önemli. Hem 50 metre kısa mesafe hem de 1500 metre uzun mesafede madalya almaktan son derece mutluyuz. Bu, her kategoride başarılı sporcular yetiştirdiğimizin bir göstergesi. Tabii ki salgın nedeniyle uluslararası turnuvalarımız ötelendi. Öncelikle sağlıklı kalmak gayreti içindeyiz. Büyükler şampiyonamızı eylül sonuna kadar tamamlayacağız. Uluslararası takvimde yer alan su altı ragbisi, su altı hokeyi, serbest dalış, zıpkınla balık avı, su altı görüntüleme dallarındaki yarışmalara katılmaya gayret gösteriyoruz. Eylülde zıpkınla balık avı, ekimde de su altı görüntüleme dünya şampiyonamız var. Ekim ayı başında da ülkemizde de serbest dalış dünya şampiyonamızı ve Kaş Başka Dünya Kupası organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz."

"Ben, bu sporun hem alaylısı hem mekteplisiyim." diyen Özen, eğitimin de başarılarda büyük etkisi olduğuna dikkati çekerek, "Uzun yıllar Silahlı Kuvvetler içinde bu sporla ilgilendim. 90'lı yıllarda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde su altıyla ilgili bölümün kurucusu olmakla övünüyorum, mutluluk duyuyorum. Sporcularımızın birçoğu bu bölümden mezun. Şu anda antrenörlerimizin, antrenörlük kurslarını 2008 yılında başlatan federasyon yöneticisiyim. Antrenörlük eğitimimiz başarımıza büyük katkısı var. Bu eğitimi daha da üst seviyeye taşıyacağız. Nitelikli antrenörlerle çok genç yeteneklere ulaşmamız mümkün. Nitelikli antrenörler çıkarmak birinci hedefimiz. Spor branşlarıyla ilgili çok rahat empati kuruyorum. Aramızda, eğitici, eğitmen, başkan, sporcu, abi, kardeş ilişkisi çok dostane ve gerçek bir ilişki var. Saygı sevgi içinde bilgi ve becerimize olan güvenin ileriki yıllarda daha büyük başarılarla taçlanacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Başarı odaklı yönetim sergilemek konusunu öncelikli gördüğünü anlatan Özen, "Tabii ki tanıtıma da önem veriyoruz. Çok nitelikli ve uluslararası standartlarda tesislere sahip olmaya başladık. Bunun için de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğüne ve herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de yurt dışına çıktığımızda gördüğümüz spor tesislerinin bizimkinden hiçbir farkı yok. Bu kadar tesisi doldurmak, yeni ve nitelikli sporcular çıkarmak görevlerimiz arasında. Sporu tanıtmak, tabana yaymak, daha çok sporcu, kulüp, tesise sahip olmak temel hedeflerimiz. Sürdürülebilir uluslararası organizasyonlar için yeni yeni başarılar, projelerle, kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde sporcularımızın gelişimlerine katkı sağlamak, gelecek dönemdeki temel hedeflerimiz arasında." şeklinde görüş belirtti.

-"Zıpkınla balık avı branşında kadın sporcularımıza ayrıcalık tanımak istiyoruz"

Özen, kadın sporcuların her geçen gün artmasından da memnuniyet duyduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Kadın erkek sporcu sayısını kıyasladığımızda, su altı sporlarında kadın sporcu sayısının giderek arttığını görüyoruz, mutluyuz. Zıpkınla balık avı branşımızda da kadın sporcularımızı bireysel olarak gelecek yıllarda yarışmalara dahil etmeyi planlıyoruz. Bu spor branşında bugüne kadar olmayan bir şey. Bu konuda kadınlarımıza ayrıcalık tanımak istiyoruz. Zıpkınla balık avı branşında yarışmalarını sağlamak istiyoruz. Uluslararası başarı bizi gerçekten çok iyi tanıtıyor. Basında yer almak bizim için bir ayrıcalık oluyor. Bizim tesislerde sporcularımızı il temsilcilerimizle tanıtmak, donanımlı dalış vasıtasıyla su altı sporlarını tanıtmak, yerel medya ile sporumuzu daha da duyurmak, diğer federasyonlarla iş birliği halinde, onların altyapısından ayrılmak isteyen ve yaş grubu itibarıyla bize uygun olan sporcuları kazanmak hedeflerimiz arasında. Havuzdaki her türlü branştan bizim branşlarımıza transfer edebilmek ve sporcu havuzunu genişletmek de temel amaçlarımız arasında."

Deniz turizminin gelişmesi için de çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, "Dalış turizmi için denizlerin temiz olması, su sıcaklığı değeri, dip temizliği, bu denizlere akan akarsuların temizliği çok önemli. Akarsuların geçtiği yerel yönetimlerle yapacağımız organizasyonlar ile denizlere temiz su akması amacıyla inşallah gelecek dönemde denize akan akarsularla ilgili projelerimiz olacak. Yerel yönetimlerle iş birliği yaparak, denizlere akan suların, dolayısıyla denizlerin de daha uzun süre temiz kalması için çalışacağız. Çünkü temiz deniz dikey, yatay görüş açısından, su sıcaklığı açısından dalış turizmi ve dalıcılar için çok önemli. Uzun süre bunları korumamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Özen: Başarılar planlı, disiplinli çalışmaların eseri
Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Özen: Başarılar planlı, disiplinli çalışmaların eseri
Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Özen: Başarılar planlı, disiplinli çalışmaların eseri
Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Özen: Başarılar planlı, disiplinli çalışmaların eseri

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Milli Takım, Yunanistan, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Özen: 'Başarılar planlı, disiplinli çalışmaların eseri' - Son Dakika Spor


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