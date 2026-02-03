Şubat Kira Artış Tavanı %33,98

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ocak ayı enflasyonuna göre, şubat ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oranı yüzde 33,98 oldu.

TÜİK, ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30,65 artarken, aylık yüzde 4,84 oldu.

Verilerle, şubat ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, şubat ayında ev ve iş yerlerinde kira artışının tavan oranı yüzde 33,98 olacak.