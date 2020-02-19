Şule idil dere'nin ölümüne ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

KADIKÖY Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin davaya devam edildi. Duruşmada söz alan Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan, bu davanın herkes için bir eziyet olduğunu belirterek, "Dikili ağacımdır benim kızım. Sorumlu bulunamıyor, ben biliyorum sorumluyu. Kötü bir zamanda, kötü bir dünyada kötülerin içinde doğurdum ben kızımı. O yüzden suç bende" dedi.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12. duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar Mumin Kılıç, Zafer Karasaçlı, Saffet Altındağ, Kamil Cemal yıldırım, Ergün Ata ve Teyfur Bingöl ile Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan katıldı. Sanıklardan İbrahim Ruhi Kelleci ise duruşmaya katılmadı.

ÜÇ SANIĞIN AVUKATI RIZA SAKA DAVADAN ÇEKİLDİ

Mahkeme hakimi Rasim Uhrağ, sanıklar Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı ve İbrahim Ruhi Kelleci'nin avukatının dosyadan çekildiğini tutanağa geçti. Avukatı Rıza Saka'nın dosyadan çekilmesi üzerine yeni avukat tutup tutmayacağı sorulan sanık Teyfur Bingöl yeni avukat tutmayacağını söylerken, Zafer Karasaçlı ise yeni bir avukat tutacağını belirterek süre istedi. Sanık Kamil Cemal Yıldırım, suçsuz olduğunu belirterek beraatine karar verilmesini istedi. Ergün Ata da suçsuz olduğunu belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

'KÖTÜLÜĞÜN İÇİNDE DOĞURDUM KIZIMI, O YÜZDEN SUÇ BENDE'

Duruşmada söz alan Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan, bu davanın herkes için bir eziyet olduğunu belirterek, "Dikili ağacımdır benim kızım. Sorumlu bulunamıyor, ben biliyorum sorumluyu; kötü bir zamanda, kötü bir dünyada kötülerin içinde doğurdum ben kızımı. O yüzden suç bende" dedi. Şule İdil Dere'nin babası Berdan Dere'nin Avukatı Fahrettin Ozan da, "23 yaşında evladını kaybetmiş bir anneye 'hata bende' dedirtecek hale gelmişsek hukukçu kimliğimizden utanmalıyız" dedi.

MÜŞTEKİ AVUKATI DAVADAN ÇEKİLME KARARININ DAVAYI UZATMAYA YÖNELİK OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Bazı sanıkların avukatının dosyadan çekildiğini hatırlatan Berdan Dere'nin avukatlarından Murat Özveri, bu çekilme kararının yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu öne sürdü. Avukat Özveri, Berdan Dere'nin uzun süredir hastanede tedavi gördüğü için davaya katılamadığını söyledi.

Berdan Dere'nin avukatlarından Ahmet Akkuş da sanık Mumin Kılıç'ın avukatının şehir dışında olduğunu gerekçe göstererek sunduğu mazeret dilekçesinin kabul edilmemesini istedi. Avukat Akkuş, bu mazeret dilekçesinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu savundu. Avukatı davadan çekilen sanık Zafer Karasaçlı'nın yeni avukat talebini kabul eden mahkeme, bu sanığa yeni vekaletname sunması için bir dahaki celseye kadar süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere'nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı belirtiliyor.

Dere'nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve şoför Mümin Kılıç'ın, "Taksirle adam öldürme" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.