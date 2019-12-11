Sultan II. Abdülhamid'e ait şahsi eşyalar müzede ilk kez sergileniyor - Son Dakika
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Sultan II. Abdülhamid'e ait şahsi eşyalar müzede ilk kez sergileniyor

6 saat önce

MİLLİ Saraylar İdaresi Başkanlığı, Sultan II. Abdülhamid'e ait şahsi eşyalardan kılıç, kamçı ve marangozluk takımlarını Beşiktaş'taki Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sergilemeye başladı.

Sultan II. Abdülhamid'e ait şahsi eşyalar müzede ilk kez sergileniyor, System.String[]
MİLLİ Saraylar İdaresi Başkanlığı, Sultan II. Abdülhamid'e ait şahsi eşyalardan kılıç, kamçı ve marangozluk takımlarını Beşiktaş'taki Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sergilemeye başladı.

33 yıllık iktidarı boyunca sadece kişiliği ve yönetim anlayışıyla değil sanata ve sanatkara verdiği değerle de anılan padişahlardan biri olan Sultan II. Abdülhamid'e ait kılıç, kamçı, tesbih ve marangozluk aletleri Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sergileniyor. Daha önce Yıldız Sarayı'nda bulunan ve iki hafta önce müzeye getirilen şahsi eşyalar ilk kez sergilenmesi bakımından büyük önem taşıyor.

"MÜZEMİZ İÇİN AYRI BİR KIYMET İHTİVA EDİYOR"

Saray Koleksiyonları Müzesi Müdürü Güller Karahüseyin, sergilenen eşyaların önemi ve eşyalarda bulunan detayları anlatırken şunları söyledi:

"Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Saray Koleksiyonları Müzesi'nde ilk kez sergilemeye başladığımız Sultan II. Abdülhamid'in kılıcı, kamçısı, iki tesbihi ve marangozluk aletleri Sultan II. Abdülhamid'in şahsına ait olması bakımından müzemiz için ayrı bir kıymet ihtiva ediyor. Sultan II. Abdülhamid'in kılıcı kendisine ait bir tören kılıcıdır. Malum Osmanlı'da saltanat, iktidar ritüellerinde kılıcın çok önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda padişahın kıyafetini de tamamlayan bir unsurdur. Sultan II. Abdülhamid'e ait olan kılıcın bazı bölümleri altındır, zülfikar oluklu ve tek ağızlı bir kılıçtır. Üzerinde kabartma olarak "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" yazar. Ayrıca "Hasbunallahu ve ni'mel vekil" yazılarını okumaktayız. Yani güç ve kudretin sadece Allah'ın yardımıyla elde edilebileceğini yazmakta. Kılıcın kını da yine bilezik, halka ve çamurluk kısımları da altın olarak imal edilmiştir. Sultan II. Abdülhamid'in kamçısı da altın tel örme uçludur. Sapı sedeftir, altı bölüme ayrılmıştır. Yine sapın baş kısmında Sultan II. Abdülhamid'in isminin baş harfleri olan "ayn ve ha" harfleri işlenmiştir."

"SULTAN II. ABDÜLHAMİD MARANGOZLUĞA ÇOK İLGİSİ VARDI"

Sultan II. Abdülhamid'in şahsi eşyalarından Japon işi marangozluk takımlarının, Japon İmparatoru'nun hediyesi olduğu düşünülüyor. Bu takım da müzede sergilenen eşyalar arasında. II. Abdülhamid'in marangozluğa olan ilgisine de değinen Güller Karahüseyin, şu şekilde devam etti:

"Sultan II. Abdülhamid adına düzenlediğimiz bir diğer vitrinde de kendisinin bizzat kullandığı marangozluk takımlarını sergiliyoruz. Sultan II. Abdülhamid'in marangozluğa çok ilgisi vardı. Şehzadeliğinden itibaren marangozluk yapmaktaydı. Kendisi Yıldız Sarayı kompleksi içinde 60 ustanın çalıştığı Tamirhane-i Hümayun fabrikasını da kurmuştur. Ayrıca küçük bir marangozhanesi vardır. Bir de kendisinin çalışırken dinleniyorum dediği hususi marangozhanesi vardır. İşte buradaki marangozluk takımlarını hususi marangozhanesinde kullanmıştır. Bu marangozluk takımları çok ince işçilik olan oymacılık ve kakmacılık işlerinde kullanılmıştır. Bu marangozluk takımları içinde en önemli grubu da Japon marangozluk takımları oluşturur. Bunların sapları üzerinde Japon imparatorluk arması olan krizantem çiçeği olarak işlenmiştir."

HAFTANIN 6 GÜNÜ ZİYARET EDİLEBİLİYOR

İlk kez sergilenen Sultan II. Abdülhamid'e ait şahsi eşyalar Beşiktaş'taki Saray Koleksiyonları Müzesi'nde Pazartesi günleri dışında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaretçiler tarafından görülebilecek.

- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:46 Kaynak: DHA
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