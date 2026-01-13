Sultanbeyli'de İstinat Duvarı Yıkıldı

SULTANBEYLİ'de sanayi sitesinin içinde daha önce de benzer bir olayın yaşandığı öne sürülen istinat duvarı bilinmeyen nedenle yeniden çöktü. Duvardan kopan parçaların düştüğü park halindeki otomobilde ise hasar oluştu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Rami Çıkmazı Sokak'taki Aytop Gıda Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de benzer bir olayın yaşandığı öne sürülen istinat duvarı bilinmeyen nedenle yeniden çöktü. Duvarın bir bölümünün etrafta bulunan tek katlı yapıya doğru yıkılması ise çevredekiler tarafından kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi. Yapılan kontrollerde, istinat duvarının bulunduğu alanda zeminde boşlukların olduğunun belirlendiği ve yağışın da etkisiyle toprak kayması riskinin sürdüğü ifade edildi. Çöken duvara ait beton parçaları park halindeki otomobilin üzerine düştü. Bunun üzerine parçaların düştüğü otomobilde hasar oluştu. Yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından bölge, belediye ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı.