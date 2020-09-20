Sultangazililer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda pedal çevirdi - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda bisiklet turu düzenledi. 'Pedallar dönüyor. Sultangazi, Sultanşehir hareketleniyor' mottosuyla düzenlenen etkinlik kapsamında 5 kilometrelik bisiklet yolu da hizmete açıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda gerçekleşen etkinliğe, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Abdullah Güler ve Hasan Turan ve çok sayıda Sultangazili aile çocuklarıyla birlikte katıldı.

Sultangazi Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı av. Abdurrahman Dursun, milletvekilleri ve çok sayıda bisiklet tutkunu 5 kilometrelik güzergahta bisiklet sürdü. Etkinlik kapsamında Sultangazi Belediyesi'nin kent ormanı içerisinde sporseverlerin rahatça bisiklet sürmeleri için hayata geçirdiği bisiklet yolunun açılışı da yapıldı.

BİSİKLET ŞOVU NEFES KESTİ

Extreme bisiklet akrobasi grubu üyeleri, yaptıkları akrobasi gösterisi ile nefes kesti. Bisikletle, iki tekerlek ve tek tekerlek üzerinde çeşitli akrobatik hareketler yapan, zaman zaman da adeta havada uçan grubun gösterisini, vatandaşlar nefeslerini tutarak izledi.

BİSİKLETİ ÇALINDI, ÇEKİLİŞTE BİSİKLET KAZANDI

Sultangazi Belediyesi'nin sosyal medya aracılığıyla düzenlendiği 'bisiklet ödülü' çekilişine katılarak bisiklet kazanan 10 kişi, etkinlikte bisikletlerine kavuştu. Bisikleti çalınan Damla Yıldız'da bisiklet kazanan talihler arasında yer aldı. Bisikletinin çalındığını belirten Yıldırım, sosyal medya da gerçekleşen çekilişe katıldığını ve bisiklet almaya hak kazandığını söyledi. Yıldırım'a kazandığı bisikletini AK Parti Milletvekili Abdullah Güler verdi. Bisiklet ödülünü kazanan diğer talihlilere de Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ve belediye başkan yardımcıları bisikletlerini hediye etti.

'En süslü bisiklet' kategorisinde düzenlenen yarışmaya katılanlara ödülleri verildi. Birinciye tablet, ikinciye fotoğraf makinesi, üçüncüye akıllı saat hediye edildi.

"PEDALLAR DÖNÜYOR, SULTANGAZİ, SULTANŞEHİR HAREKETLENİYOR'"

Sultangazi'nin daha iyiye giden bir şehir haline büründüğünü söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangaz,'de pedallar dönüyor. 'Sultangazi, Sultanşehir hareketleniyor' temasıyla güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Avrupa Hareketlilik Haftası münasebetiyle bir aradayız. Hareketin olduğu yerde bereket var. Hareketin olduğu yerde biz varız. Sultangazi sürekli hareket eden, sürekli daha iyiyi arayan ve sürekli daha iyiye giden bir şehir görünümüne bürünmüş durumda. İnşallah bu hareket devam edecek. İnşallah pedalları çevirmeye devam edeceğiz. Sultangazi, İstanbul, Türkiye çok daha güzel ve çok daha iyi olacak" dedi.