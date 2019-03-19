Son Dakika Haberleri: Sümerpark Bülent Yelkenci Spor Kompleksi Manisalıları Bekliyor

Sümerpark Bülent Yelkenci Spor Kompleksi Manisalıları Bekliyor

33 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sümerbank arazisi üzerinde hayata geçirilen Sümerpark Bülent Yelkenci Spor Kompleksi;

Sümerpark Bülent Yelkenci Spor Kompleksi Manisalıları Bekliyor, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sümerbank arazisi üzerinde hayata geçirilen Sümerpark Bülent Yelkenci Spor Kompleksi; futbol, basketbol, voleybol, pentatlon sahası, fitness salonu ve tenis kortu gibi spor alanlarından sosyal alanlara ve hamam, buhar odası, masaj salonu ve sauna donatılarıyla Manisalılara birbirinden farklı aktivite alanları sunuyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle uzun yıllardır atıl durumda bulunan Sümerbank arazisi üzerinde projelendirilen Sümerpark Bülent Yelkenci Spor Kompleksi, Manisalı konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de bu kapsamda alanda incelemelerde bulundu. Güzgülü, "Sümerpark Bülent Yelkenci Spor Kompleksi Manisalı vatandaşlarımız aynı alan üzerinde futbol, basketbol, voleybol oynayabilecek. Pentatlon sahası, fitness salonu ve tenis kortu gibi spor alanlarından sosyal alanlara ve hamam, buhar odası, masaj salonu ve sauna donatılarıyla halkımıza birbirinden farklı alanlarda spor yapabilecek. Halkımız, burada sağlıklı yaşam ve spor anlamında aradıkları tüm etkinlikleri bütünleşik bir şekilde bulacaklar" diye konuştu.

Sümerpark Bülent Yelkenci Spor Kompleksi'nin dikkat çeken bir diğer noktası ise anne babalar spor yaparken, çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir oyun alanı da hazırlandı. Bu oyun alanının avantajlarından bahseden Güzgülü, "Anne babalar spor esnasında artık akılları çocuklarında kalmayacak. Oluşturduğumuz çocuk oyun alanında gözetmenler eşliğinde çocuklar yaşıtlarıyla oyun oynayıp; keyifli vakit geçirebilecekler. Hem çocuklar, hem de aileler için oldukça önemli. Halkımız, Sümerbank diye bilinen meclis kararıyla Bülent Yelkenci Spor Kompleksi adını verdiğimiz bu alanda oldukça güzel zamanlar geçirecekler" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:08 Kaynak: İHA

Sümerbank, Manisa, Spor
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