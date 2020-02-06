Süper Amatör Lig'e yükselen Döşemealtı Belediyespor son maça hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Amatör Lig'e yükselen Döşemealtı Belediyespor son maça hazır - Son Dakika Spor

Süper Amatör Lig'e yükselen Döşemealtı Belediyespor son maça hazır

21 dakika önce

Antalya 1. Amatör Küme Play-Off grubunda ilk iki maçını kazanarak Süper Amatör Lig'e çıkmayı garantileyen Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor son maçında Kadriye Spor ile karşılaşacak.

Süper Amatör Lig'e yükselen Döşemealtı Belediyespor son maça hazır, System.String[]

Antalya 1. Amatör Küme Play-Off grubunda ilk iki maçını kazanarak Süper Amatör Lig'e çıkmayı garantileyen Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor son maçında Kadriye Spor ile karşılaşacak.


9 Şubat Pazar günü Muratpaşa Mustafa Çetinkaya Stadyumundaki mücadelede Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor futbol takımı ile karşılaşacak. Antalya 1. Amatör ligini üçüncü sırada tamamlayarak Play-Off'lara kalmayı başaran Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor futbol takımı oynadığı 2 Play-Off maçında 11 gol atıp 6 puan alarak Süper Amatör Ligine çıkmayı garantiledi. Son maçını da kazanmak isteyen Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor kulübü futbolcuları gol yemeden farklı galibiyet hedefliyor.


Ömer Dönmez'in cezalı olduğu için forma giyemeyeceğini söyleyen Teknik Direktör Durmuş Küçüktom," Play Off'taki iki maçımızı da kazanarak Süper Lige çıkmayı garantiledik. Formumuz ve moralimiz yüksek. Süper Amatör Ligde de şampiyon olup, kupayı Döşemealtı halkına hediye etmek istiyoruz" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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