Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika
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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

7 saat önce

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftası yarın oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek.

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri, System.String[]

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftası yarın oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek.

Yarın oynanacak 4 müsabakanın muhtremel 11'leri şu şekilde:

ANTALYASPOR

Boffin - Nazım, Celustka, Diego, Kudryashov, Hakan, Amilton, Ufuk, Hakan, Doğukan, Blanco

SAKAT: Bahadır Öztürk, Harun Kavaklıdere

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 100 TL, Batı Tribün: 60 TL, Doğu Tribün: 40 TL, Kale Arkası: 20 TL, Misafir: 26 TL

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Leo, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Serdar, Halil, Jerome

SAKAT: Poko, Alpaslan, Atınç, Reis

CEZALI: Titi

TRABZONSPOR

Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Yusuf, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Ahmet Canbaz, Abdulkadir Ömür, (Sturridge belirsiz)

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP B: 375 TL, VIP A-C: 325 TL, VIP Gold: 225 TL, 1.Kategori: 70 TL, 2.Kategori: 60 TL, 3.Kategori: 50 TL, 4.Kategori: 40 TL, 5.Kategori: 30 TL, Misafir: 35 TL

KASIMPAŞA

Fatih Öztürk - Doğucan Haspolat, Fernandes, Brecka, Özgür Çek, Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Quaresma, Hajradinovic, Koita, Thiam

SAKAT: Pavelka, Yusuf

CEZALI: Yok

GALATASARAY

Muslera - Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Emre, Feghouli, Falcao

SAKAT: Luyindama, Andone

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI:  1.Kategori: 650 TL, 2.Kategori: 550 TL, 3.Kategori: 500 TL, 4.Kategori: 400 TL, 5.Kategori: 400 TL,  6.Kategori: 350 TL, 7.Kategori: 300 TL, 8.Kategori: 200 TL, 9.Kategori: 150 TL, 10.Kategori: 110 TL, 11.Kategori: 100 TL, Misafir: 100 TL

YUKATEL DENİZLİSPOR

Stachowiak - Zeki, Mustafa, Oğuz, Lopes,  Aissati, Murawski, Olcay, Sacko, Recep, Rodallega

SAKAT: Zakarya Bergdich, Isaac Sackey

CEZALI: Barrow

BEŞİKTAŞ

Karius - Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Caner, Diaby, Ljajic, Burak

SAKAT: Douglas, Dorukhan, Lens

CEZALI: Ruiz

BİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 750 TL, 1.Kategori: 265 TL, 2.Kategori: 250 TL, 3.Kategori: 225 TL, 4.Kategori: 215 TL, 5.Kategori: 180 TL,  6.Kategori: 165 TL, 7.Kategori: 110 TL, 8.Kategori: 100 TL, Misafir: 100 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Fatih, Ziya, Emre, Yatabare

SAKAT: Rybalka, Fernando

CEZALI: Mert Hakan


Celustka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:26 Kaynak: DHA
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