Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftası yarın oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek.
Yarın oynanacak 4 müsabakanın muhtremel 11'leri şu şekilde:
ANTALYASPORBoffin - Nazım, Celustka, Diego, Kudryashov, Hakan, Amilton, Ufuk, Hakan, Doğukan, Blanco SAKAT: Bahadır Öztürk, Harun Kavaklıdere CEZALI: YokBİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 100 TL, Batı Tribün: 60 TL, Doğu Tribün: 40 TL, Kale Arkası: 20 TL, Misafir: 26 TLGÖZTEPE Beto - Gassama, Leo, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Serdar, Halil, JeromeSAKAT: Poko, Alpaslan, Atınç, ReisCEZALI: Titi
TRABZONSPORUğurcan - Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Yusuf, Ndiaye, Nwakaeme, SörlothSAKAT: Ahmet Canbaz, Abdulkadir Ömür, (Sturridge belirsiz)CEZALI: YokBİLET FİYATLARI: VIP B: 375 TL, VIP A-C: 325 TL, VIP Gold: 225 TL, 1.Kategori: 70 TL, 2.Kategori: 60 TL, 3.Kategori: 50 TL, 4.Kategori: 40 TL, 5.Kategori: 30 TL, Misafir: 35 TLKASIMPAŞA Fatih Öztürk - Doğucan Haspolat, Fernandes, Brecka, Özgür Çek, Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Quaresma, Hajradinovic, Koita, ThiamSAKAT: Pavelka, YusufCEZALI: YokGALATASARAYMuslera - Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Emre, Feghouli, FalcaoSAKAT: Luyindama, AndoneCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: 1.Kategori: 650 TL, 2.Kategori: 550 TL, 3.Kategori: 500 TL, 4.Kategori: 400 TL, 5.Kategori: 400 TL, 6.Kategori: 350 TL, 7.Kategori: 300 TL, 8.Kategori: 200 TL, 9.Kategori: 150 TL, 10.Kategori: 110 TL, 11.Kategori: 100 TL, Misafir: 100 TLYUKATEL DENİZLİSPORStachowiak - Zeki, Mustafa, Oğuz, Lopes, Aissati, Murawski, Olcay, Sacko, Recep, RodallegaSAKAT: Zakarya Bergdich, Isaac SackeyCEZALI: BarrowBEŞİKTAŞKarius - Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Caner, Diaby, Ljajic, BurakSAKAT: Douglas, Dorukhan, LensCEZALI: RuizBİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 750 TL, 1.Kategori: 265 TL, 2.Kategori: 250 TL, 3.Kategori: 225 TL, 4.Kategori: 215 TL, 5.Kategori: 180 TL, 6.Kategori: 165 TL, 7.Kategori: 110 TL, 8.Kategori: 100 TL, Misafir: 100 TLDEMİR GRUP SİVASSPORSamassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Fatih, Ziya, Emre, YatabareSAKAT: Rybalka, FernandoCEZALI: Mert Hakan