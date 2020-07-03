Süper Lig: Denizlispor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

37. dakikada Gaziantep FK atağa geçti ve Alexandru Maxim şut çekti ancak top Denizlispor savunmasında kaldı.

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