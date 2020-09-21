Süper Lig: Fenerbahçe: 0 A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, A. Hatayspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Gökhan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Munir kurtardı.
31. dakikada sol kanattan Caner'in ceza sahası içine yaptığı ortada Valencia'nın dokunamadığı top kaleci Munir'de kaldı.
35. dakikada ceza sahası dışından Ozan'ın şutunda top savunmaya çarpıp oyun alanına geri döndü.
Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx
Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan xx, Lemos xx, Zanka xx, Caner xx, Gustavo xx, Ozan x, Tolga xx, Ferdi xx, Thiam xx, Valencia xx
Yedekler: Harun, Serdar, Sosa, Mert Hakan, Sadık, Frey, Deniz, Tisserand, Sinan, Novak
Teknik Direktör: Erol Bulut
A. Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Yusuf Abdioğlu xx, Renan xx, Mesut Çaytemel xx, Sackey xx, Rayane xx, Gökhan Karadeniz xx, Selim Ilgaz xx, Ribeiro xx, Diouf xx
Yedekler: Akın, Burak, Katranis, Soner, Barbosa, Aaron, Mirkan, Abdurrahman, Traore, Muhammet
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Sarı kartlar: Santos, Riberio (A.Hatayspor), Valencia (Fenerbahçe) - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 20:52 - Kaynak: İHA
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