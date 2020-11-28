Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

28.11.2020 14:29
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı), System.String[]

Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

19. dakikada Oğuz Ceylan'ın kafa ile ceza sahası içerine gönderdiği topu Mirallas kafa ile tamamlayarak takımını öne geçirdi. 1-0

22. dakikada Yeni Malatyaspor'da Hafez'in kullandığı tehlikeli köşe vuruşunu ön direkte Oğuz Ceylan uzaklaştırdı.

27. dakikada bir anda Malatya kalecisi Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Mirallas'ın vuruşunda Abdulsamed gole izin vermedi.

35. dakikada Yeni Malatya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Kubilay kafayı vurdu, kaleci Günay topu kurtardı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx

Gaziantep FK: Günay xx, Olkowski xx, Tosca xx, Djilobodji xx, Kana Biyik xx, Oğuz Ceylan xx, Sousa xx, Mirallas xxx, Maxim xx, Kenan Özer xx, Muhammet Demir xx

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Jefferson, Andre, Kozulj, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu, Vetrih, Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Güray Vural

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Karim Hafez xx, Semih xx, Wallace x, Chebake x, Acquah x, Ndayishimiye xx, Kubilay xx, Adem xx, Tetteh x, Umut Bulut x

Yedekler: Ertaç, Murat Akça, Hadebe, Bülent Cevahir, Berk Yıldız, Zuqui, Mustafa Eskihellaç, Ahmed Ildız, Fofana, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Mirallas (dk. 19) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Muhammet Demir, Kenan Özer, Maxim, Marius Sumudica, Oğuz Ceylan (Gaziantep FK)

(İHA)

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Malatya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika Spor


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