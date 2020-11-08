Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

90+4. dakikada sol kanatta son çizgiye kadar inen Chadli'nin ortasında ceza sahası içinde Mehmet Topal , kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1

80. dakikada Chadli'nin sol kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada Gulbrandsen'in kafa vuruşu ağlara gitti. 1-1

59. dakikada Visca'dan aldığı pasla ceza sahası için sol çaprazında topla buluşan Berkay Özcan 'ın ayak içiyle uzak köşeye yolladığı şut direkten döndü.

51. dakikada Giuliano ile paslaşan İrfan Can Kahveci 'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir , Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

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