Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Giuliano ile paslaşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.
59. dakikada Visca'dan aldığı pasla ceza sahası için sol çaprazında topla buluşan Berkay Özcan'ın ayak içiyle uzak köşeye yolladığı şut direkten döndü.
77. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta caza sahasında iyi yükselen Giuliano'nun kafasında top kaleci Nordfeldt'te kaldı.
80. dakikada Chadli'nin sol kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada Gulbrandsen'in kafa vuruşu ağlara gitti. 1-1
90+4. dakikada sol kanatta son çizgiye kadar inen Chadli'nin ortasında ceza sahası içinde Mehmet Topal, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Murat Ergin Gözütok xx, Seyfettin Ünal xx
M.Başakşehir: Mert Günok xx, Rafael xx, Alexandru Epureanu xx (Mehmet Topal dk. 46 xx), Carlos Ponck xx, Bolingoli-Mbombo xx (Cemali Sertel dk. 85 ?), Edin Visca xx, Berkay Özcan xx (Fredrik Gulbrandsen dk. 79 x), Danijel Aleksic xx (Giuliano dk. 46 xx), İrfan Can Kahveci xx, Deniz Türüç xx (Nacer Chadli dk. 79 x), Demba Ba xx
Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Azubuike Okechukwu, Kerim Frei, Mete Demir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xx, Mattias Johansson x, Diego Angelo xx, Zargo Toure xx, Pierre-Yves Polomat xx, Robert Piris xx (Abdullah Şahindere dk. 90 ?), Murat Yıldırım xx (Soner Dikmen dk. 60 x), Daniel Candeias xx, Berat Özdemir xx, Sefa Yılmaz xx (Gökhan Altıparmak dk. 60 x), Floyd Ayite xx (Arda Kızıldağ dk. 75 x)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Dominik Furman, Rahmetullah Berişbek, Mustafa Çeçenoğlu, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Mert Nobre
Goller: Sefa Yılmaz (dk. 1) (Gençlerbirliği), Gulbrandsen (dk. 80), Mehmet Topal (dk. 90+4) (M.Başakşehir)
Kırmızı kart: Johansson (dk. 72) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Robert Piris, Nordfeldt, Candeias (Gençlerbirliği) - İSTANBUL
- Kaynak: İHA
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