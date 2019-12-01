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Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Medical Park Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Medical Park Stadyumu'nda karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Nwakaeme ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


25. dakikada Sosa'nın sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Obi Mikel kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı


35. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır yumruklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


43. dakikada Nwakaeme ceza sahası içine doğru gönderdiği topu Pereira, kafa ile Sorloth'ün önüne indirmek istedi. Bu oyuncuyu geçen meşin yuvarlağa kale direği dibinde Kamil Ahmet Çörekçi'nun vuruşunda ise Muslera iki hamlede topa sahip oldu.


Stat: Medical Park


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx


Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi x, Hosseini x, Obi Mikel xx, Sosa xx, Yusuf Sarı xx, Nwakaeme xx, Sörloth x


Yedekler: Erce, Fernandes, Serkan, Abdurrahim Dursun, Fıratcan, Avdijaj, Doğan Erdoğan, Cafer Tosun, Ekuban, Sturridge


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Marcao xx, Donk xx, Nagatomo xx, Nzonzi xx, Lemina xx, Feghouli xx, Belhanda xx, Ömer xx, Adem Büyük xx


Yedekler: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Seri, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Taylan, Emre Mor


Teknik Direktör: Fatih Terim


Sarı kart: Ömer Bayram, Nzonzi (Galatasaray), Sosa (Trabzonspor) - TRABZON

Fernando Muslera, Galatasaray, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:57 Kaynak: İHA
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