Son Dakika Haberleri: Sürgündeki Katalan Lider Puigdemont AP Seçimleri İçin Aday Oldu

Sürgündeki Katalan Lider Puigdemont AP Seçimleri İçin Aday Oldu

1 saat önce

Belçika'da sürgünde yaşayan İspanya'nın eski Katalan Lideri Carles Puigdemont, Avrupa Parlamento (AP) seçimleri için milletvekili adayı oldu.

Sürgündeki Katalan Lider Puigdemont AP Seçimleri İçin Aday Oldu, System.String[]
Belçika'da sürgünde yaşayan İspanya'nın eski Katalan Lideri Carles Puigdemont, Avrupa Parlamento (AP) seçimleri için milletvekili adayı oldu.

İspanya'nın Katalonya Bölgesi Eski Başkanı Carles Puigdemont, 2017'de başarısız sonuçlanan bağımsızlık ilanından sonra ülkeyi terk etmiş, Belçika'nın başkenti Brüksel'e yakın Waterloo kentine yerleşmişti. Puigdemont, 26 Mayıs'ta yapılacak olan AP seçimleri geçtiğimiz yıl Şubat'ta kurduğu 'Crida Nacional (National Call)' adını verdiği partisinden liste başı adayı olarak seçimlere katılacağını açıkladı. Puigdemont'un daha önce Belçika'daki Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi'nde AP adayı olarak seçimlere katılacağı iddia edilmişti. İspanya'nın, 56 yaşındaki Puigdemonut'un iadesini artık istemediği belirtildi.

Puigdemont Avrupa Birliğini de eleştiriyor

Geçtiğimiz ay Belin'de basın toplantısı düzenleyen Puigdemont, Avrupa Birliğini topa tutmuş, bölgede yaşanan krize karşı duyarsız davranmakla itham etmişti. AB'nin, dünyanın her yerinde insan haklarını savunduğunu ancak Katalonya konusunda kendi kapısının önüne bakmadığını söyleyen Puigdemont, "AB, neden Madrid'de olup bitenden çok Venezuela'da olup bitenle ilgileniyor" diye sitem etmişti. Yüksek Mahkeme'de başlayan davanın, İspanya'nın yargı sistemi ve demokrasisi için bir kriz testi olduğu değerlendirmesini yapan Katalan lider, bağımsızlık isteyenlere "Kendinize güvenin ve liderlerinize bakın" diye seslenmişti.

Puigdemont 2017'den beri kaçak yaşıyor

İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı olduğunu ilan etmesine rağmen, 1 Ekim 2017'de Katalonya Özerk Yönetim Bölgesinde bağımsızlık referandumu düzenlenmişti. Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu 27 Ekim 2017'de referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. Sonrasında Mariano Rajoy liderliğindeki İspanya Hükümeti, bölgesel yönetimi görevden almıştı. Birçok Katalan politikacı tutuklanmış ve Katalonya lideri Carles Puigdemont ve bazı bakanlar yurt dışına kaçmıştı. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:57 Kaynak: İHA

Belçika, İspanya, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barcelona, Geriye Düştüğü Rayo Vallecano Maçını 3-1 Kazandı Almanya'dan Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Tutuklanabilirisiniz

Yeni Parti İddiaları ile Gündeme Gelen Gül ve Davutoğlu Ekrana Çıktı Hastalığı Yüzünden 200 Erkekle Birlikte Olan Kadın, İngiltere'de Gündem Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 23:14:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürgündeki Katalan Lider Puigdemont AP Seçimleri İçin Aday Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]