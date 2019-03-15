Son Dakika Haberleri: Suriye Ayaklanmasının 8'inci Yılı Anıldı

Suriye Ayaklanmasının 8'inci Yılı Anıldı

1 saat önce

Suriye'de iç savaşın fitilini ateşleyen sivil protestoların 8'inci yıldönümü Azez'de anıldı.

Suriye Ayaklanmasının 8'inci Yılı Anıldı, System.String[]
Suriye'de iç savaşın fitilini ateşleyen sivil protestoların 8'inci yıldönümü Azez'de anıldı.

Suriye iç savaşının sivil ayaklanma safhası 15 Mart 2011'de Şam, Halep ve Dera'da düzenlenen sivil protestolarla başlamıştı. Rejim güçlerinin 4 ay boyunca süren protestoları durdurmak için sivilleri doğrudan hedef almasıyla sivil gösteriler sona ermiş, silahlı çatışmalar başlamıştı. Gösterilerin başlamasından 8 yıl sonra, Suriye'nin Azez şehrinde protesto düzenleyen insanlar, sivil gösterileri kana bulayan rejime tepki gösterdi. - AZEZ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:24 Kaynak: İHA

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