Suriye'de Petrol Sevkiyatı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Suriye'de Petrol Sevkiyatı Başladı

25.01.2026 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deyrizor'daki Ömer ve Tenk sahalarından 20 tanker ham petrol, Banyas'taki tesislere ulaştı.

Suriye'de, terör örgütü YPG'den kurtarılan Deyrizor kırsalındaki "Ömer" ve "Tenk" petrol sahalarından çıkarılan ham petrolü taşıyan 20 tanker, Banyas kentinde bulunan Suriye Petrol Şirketi tesislerine ulaştı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Suriye ordusunun bölgede kontrolü yeniden sağlamasının ardından, Ömer ve Tenk petrol sahalarından çıkarılan ham petrolü taşıyan 20 tanker, Banyas kentinde bulunan Suriye Petrol Şirketi tesislerine ulaştı.

Sevkiyat, bu yönüyle şirketin yeniden ham petrol almaya başladığı ilk teslimat olması bakımından önem taşıyor.

Yetkililer, tankerlerin Deyrizor kırsalındaki Ömer ve Tenk sahalarından yola çıkarak Banyas'taki rafineri ve depolama tesislerine güvenli şekilde ulaştığını bildirdi.

Ham petrol sevkiyatının, enerji altyapısının yeniden işler hale getirilmesi, rafineri faaliyetlerinin canlandırılması ve ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Uzun süredir çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan petrol akışının yeniden başlamasının, yakıt tedariki ve elektrik üretimi başta olmak üzere birçok sektöre olumlu yansımasının beklendiği ifade ediliyor.

Ömer ve Tenk sahaları, Suriye'nin en önemli petrol üretim alanları arasında yer alıyor. Bu sahalardan çıkarılan petrolün Banyas'a ulaştırılması, aynı zamanda merkezi yönetimin doğal kaynaklar üzerindeki hakimiyetini güçlendirme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, önümüzdeki dönemde sevkiyatların kademeli olarak artırılmasının planlandığını, üretim ve taşıma hatlarının yeniden düzenlenmesiyle birlikte petrol akışının süreklilik kazanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Deyrizor, Ekonomi, Enerji, Suriye, YPG, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suriye'de Petrol Sevkiyatı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

13:13
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL
40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 14:23:14. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de Petrol Sevkiyatı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.