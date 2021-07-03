Suriye'de sivillere yönelik saldırıda 8 kişi öldü - Son Dakika

SURİYE rejimi tarafından İdlib'deki köylere düzenlenen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan Meşşu, İblin ve Belyun köylerine yönelik rejim tarafından saldırı düzenlendi. Atılan bombaların düştüğü bölgelerden dumanlar yükselirken, ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Bomba sesleri Reyhanlı'dan duyulurken, enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.