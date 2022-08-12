Türkiye'nin Esad ile görüşmesini istemeyen Suriyeliler, "Rejimi devireceğiz" sloganlarıyla yürüdü

Dün 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye ile ilişkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Belgrad'da Suriyeli mevkidaşıyla ayaküstü sohbet ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bağlantısızlar Toplantısı'nda, Belgrad'da ayaküstü Suriye Dışişleri Bakanı ile da kısa bir sohbetim oldu, o toplantı marjında. Orada da bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğunu söyledim. Teröristlerin temizlenmesi lazım, kim olursa olsun. Ama diğer taraftan muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda destek olabileceğimizi söyledik. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ESAD'LA GÖRÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Şu anda böyle bir temas yok. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer, Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu. Daha sonra kesinti oldu. Şimdi tekrar başladı." ifadelerini kullandı

SURİYELİLER AYAKLANDI

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile Ekim 2021'de ayaküstü görüşüldüğünün açıklanmasının ardından Gaziantep'e bağlı Karkamış ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Cerablus ilçesinde yaşayan Suriyeliler, "rejimi devireceğiz" sloganları attı. Esad ile görüşmelerin başlaması ihtimaline karşı çıkan Suriyeliler, Suriye bayrağı ile Karkamış Gümrük Kapısı'na yürüdü. Gümrük kapısında geçişler durduruldu.

VALİ GÜL: 200 KİŞİLİK PROTESTO GÖSTERİSİ

Yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, sınır kapısına herhangi bir saldırı girişimi olmadığını ve TSK'nın olaya müdahale etmediğini söyledi. Suriyeliler tarafından protesto gösterisi yapıldığını ve SMO tarafından sonlandırıldığını belirten Gül, "Cerablus'ta 200 kişinin katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Suriye Milli Ordusu karargahına yaklaşıldığı için kendi unsurları tarafından havaya ateş edilerek gösteri sonlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.