Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki Kiliseler Mahallesi'nde bombalı terör saldırısında 1 sivil öldü - Son Dakika

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye 'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK işgalinden kurtarılmıştı.

Rasulayn'daki hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçe merkezinde kiliselerin bulunduğu mahallede bir noktaya bırakılan poşet içerisindeki EYP infilak etti.

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